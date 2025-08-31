El Vision Discovery Edition es el primer visor de Realidad Mixta (RM) desarrollado por vivo. Su diseño y componentes se han optimizado para ofrecer mayor comodidad y rendimiento, integrando mejoras en peso, visualización, interacción y potencia computacional.
Diseño y ergonomía
- Peso: 398 gramos.
- Dimensiones: 83 mm de ancho y 40 mm de grosor, lo que lo hace 26 % más pequeño que el promedio de la industria.
- Ajuste: incluye 4 tamaños de sellado y 8 almohadillas de espuma intercambiables para uso prolongado.
Pantallas y visualización
- Tecnología: Dual Micro-OLED.
- Resolución: 8K binocular.
- Cobertura de color: 94 % DCI-P3.
- Precisión de color: DeltaE < 2, similar a monitores de cine profesional.
- Calibración binocular: diferencia de brillo ≤ 2 nits y cromaticidad ΔE < 2, reduciendo fatiga visual.
Sistema operativo e interacción
- Sistema: OringOS Vision.
- Seguimiento ocular: precisión de 1,5°.
- Reconocimiento de gestos: 26 grados de libertad.
- Rango de seguimiento vertical: 175°.
- Interfaz: gestos de “mover y pellizcar” en lugar de solo pantallas táctiles.
Potencia y rendimiento
- Procesador: Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2.
- GPU: 2,5 veces más rendimiento que la generación anterior.
- IA: 8 veces más capacidad de procesamiento.
- Función: soporte sólido para renderizado en tiempo real en experiencias inmersivas.
Aplicaciones
- Escenarios: entretenimiento, juegos y productividad.
- Experiencia visual: proyección de pantalla equivalente a 36 metros de ancho para transmisiones deportivas o e-sports.
- Uso: pensado para la vida diaria y sesiones prolongadas.
Con estas especificaciones, vivo se posiciona como la primera compañía china de smartphones en ingresar al sector de la Realidad Mixta, apostando por un dispositivo que combina ligereza, precisión visual y potencia de cómputo.