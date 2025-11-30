vivo Smartphone anunció en China el lanzamiento de su nueva serie X300, compuesta por los modelos vivo X300 y X300 Pro, una generación que refuerza la apuesta de la marca por la innovación centrada en el usuario y la excelencia técnica.
La serie incorpora mejoras sustanciales en fotografía, rendimiento y diseño, incluyendo cámaras profesionales en alianza con ZEISS, procesadores más potentes y baterías de mayor duración.
Fotografía profesional con óptica ZEISS
La alianza con ZEISS vuelve a ser el eje del sistema de imagen de la serie X300. El X300 Pro integra:
- Cámara telefoto ZEISS APO de 200 MP con sensor Ultra-Sensing HPB.
- Cámara principal ZEISS de 50 MP, sensor 1/1.28” y estabilización tipo gimbal CIPA 5.5.
- Chip de imagen Pro VS1, que optimiza claridad, rango dinámico y reducción de ruido.
Por su parte, el vivo X300 incorpora:
- Cámara principal ZEISS de 200 MP con estabilización CIPA 4.5.
- Telefoto con sensor LYT-602, diseñado para mejor rango dinámico con bajo consumo.
Ambos modelos incluyen una cámara frontal ZEISS gran angular de 50 MP con autofoco.
En video, la serie ofrece grabación en 4K a 120 fps, mientras que el X300 Pro añade compatibilidad con Dolby Vision 4K 120 fps y Log 4K 120 fps 10 bits. Además, es la primera de la industria en permitir video retrato en 4K a 60 fps.
Herramientas de IA como AI One-Shot Multi-Crop, AI Landscape Master y Live Photo Passerby Erase amplían las opciones de edición creativa directamente desde el dispositivo.
Rendimiento potenciado por Dimensity 9500 y OriginOS 6
Ambos equipos integran el nuevo MediaTek Dimensity 9500, fabricado con el proceso N3P de TSMC, que mejora eficiencia y rendimiento. El chip incorpora:
- GPU G1-Ultra de 12 núcleos para gráficos más fluidos.
- NPU de alta eficiencia para acelerar funciones de inteligencia artificial.
- Compatibilidad con fotografía computacional avanzada junto al chip V3+.
La serie estrena además OriginOS 6, un sistema operativo diseñado para fluidez, multitarea y productividad, con funciones como:
- Origin Island
- Integración con Google Gemini
- Herramientas de trabajo entre dispositivos
- Promesa de 5 años de actualizaciones del sistema
Baterías de larga duración y pantallas más brillantes
La autonomía está impulsada por BlueVolt, con ánodos de silicio de cuarta generación. Incluye:
- 6510 mAh en el X300 Pro
- 6040 mAh en el X300
- Carga rápida FlashCharge 90 W y carga inalámbrica
Ambos modelos incorporan pantallas LTPO 8T con brillo global de 2000 nits, atenuación PWM 2160 Hz, sensor de huella ultrasónico 3D 2.0 y certificaciones IP68 e IP69 frente a polvo y agua.
Diseño refinado y materiales resistentes
La serie presenta un cuerpo 3D Unibody con módulo de cámara integrado y acabado en cristal de terciopelo coralino, resistente a huellas.
- El X300 incluye pantalla plana de 6,31’’ y pesa 190 g.
- El X300 Pro incorpora pantalla plana de 6,78’’ y un chasis de 7,99 mm.
Colores disponibles: Negro Obsidiana y Rosa Aurora (X300), además de Marrón Duna para el X300 Pro.
Los vivo X300 y X300 Pro ya están disponibles en China y llegarán próximamente a otros mercados a través de canales oficiales y distribuidores autorizados.