vivo Smartphone anunció en China el lanzamiento de su nueva serie X300, compuesta por los modelos vivo X300 y X300 Pro, una generación que refuerza la apuesta de la marca por la innovación centrada en el usuario y la excelencia técnica.

La serie incorpora mejoras sustanciales en fotografía, rendimiento y diseño, incluyendo cámaras profesionales en alianza con ZEISS, procesadores más potentes y baterías de mayor duración.

Fotografía profesional con óptica ZEISS

La alianza con ZEISS vuelve a ser el eje del sistema de imagen de la serie X300. El X300 Pro integra:

Cámara telefoto ZEISS APO de 200 MP con sensor Ultra-Sensing HPB.

con sensor Ultra-Sensing HPB. Cámara principal ZEISS de 50 MP , sensor 1/1.28” y estabilización tipo gimbal CIPA 5.5 .

, sensor 1/1.28” y . Chip de imagen Pro VS1, que optimiza claridad, rango dinámico y reducción de ruido.

Por su parte, el vivo X300 incorpora:

Cámara principal ZEISS de 200 MP con estabilización CIPA 4.5.

con estabilización CIPA 4.5. Telefoto con sensor LYT-602, diseñado para mejor rango dinámico con bajo consumo.

Ambos modelos incluyen una cámara frontal ZEISS gran angular de 50 MP con autofoco.

En video, la serie ofrece grabación en 4K a 120 fps, mientras que el X300 Pro añade compatibilidad con Dolby Vision 4K 120 fps y Log 4K 120 fps 10 bits. Además, es la primera de la industria en permitir video retrato en 4K a 60 fps.

Herramientas de IA como AI One-Shot Multi-Crop, AI Landscape Master y Live Photo Passerby Erase amplían las opciones de edición creativa directamente desde el dispositivo.

Rendimiento potenciado por Dimensity 9500 y OriginOS 6

Ambos equipos integran el nuevo MediaTek Dimensity 9500, fabricado con el proceso N3P de TSMC, que mejora eficiencia y rendimiento. El chip incorpora:

GPU G1-Ultra de 12 núcleos para gráficos más fluidos.

para gráficos más fluidos. NPU de alta eficiencia para acelerar funciones de inteligencia artificial.

Compatibilidad con fotografía computacional avanzada junto al chip V3+.

La serie estrena además OriginOS 6, un sistema operativo diseñado para fluidez, multitarea y productividad, con funciones como:

Origin Island

Integración con Google Gemini

Herramientas de trabajo entre dispositivos

Promesa de 5 años de actualizaciones del sistema

Baterías de larga duración y pantallas más brillantes

La autonomía está impulsada por BlueVolt, con ánodos de silicio de cuarta generación. Incluye:

6510 mAh en el X300 Pro

en el X300 Pro 6040 mAh en el X300

en el X300 Carga rápida FlashCharge 90 W y carga inalámbrica

Ambos modelos incorporan pantallas LTPO 8T con brillo global de 2000 nits, atenuación PWM 2160 Hz, sensor de huella ultrasónico 3D 2.0 y certificaciones IP68 e IP69 frente a polvo y agua.

Diseño refinado y materiales resistentes

La serie presenta un cuerpo 3D Unibody con módulo de cámara integrado y acabado en cristal de terciopelo coralino, resistente a huellas.

El X300 incluye pantalla plana de 6,31’’ y pesa 190 g.

incluye pantalla plana de 6,31’’ y pesa 190 g. El X300 Pro incorpora pantalla plana de 6,78’’ y un chasis de 7,99 mm.

Colores disponibles: Negro Obsidiana y Rosa Aurora (X300), además de Marrón Duna para el X300 Pro.

Los vivo X300 y X300 Pro ya están disponibles en China y llegarán próximamente a otros mercados a través de canales oficiales y distribuidores autorizados.