La marca tecnológica vivo anunció la llegada al mercado peruano del nuevo V60 Lite 5G, su smartphone más delgado con batería de 6,500 mAh, diseñado para acompañar el ritmo de la vida moderna y poner fin a la llamada “ansiedad por batería”.

El dispositivo redefine lo que la compañía denomina el “Triángulo Imposible” de la industria móvil: gran batería, diseño ultradelgado y carga rápida, tres cualidades que rara vez se combinan en un solo equipo.

“El vivo V60 Lite 5G está pensado para quienes necesitan autonomía y rendimiento sin sacrificar estilo ni comodidad”, destacó la marca durante el lanzamiento oficial.

Energía que dura y carga en tiempo récord

El nuevo vivo V60 Lite 5G integra una batería BlueVolt de 6,500 mAh, optimizada para soportar hasta 1,700 ciclos completos de carga sin perder más del 20% de su capacidad, lo que equivale a cerca de cinco años de uso diario.

Gracias a su tecnología 90W FlashCharge, el dispositivo alcanza el 100% de carga en solo 52 minutos, mientras que su sistema de gestión inteligente evita el sobrecalentamiento y extiende la vida útil de la batería.

Entre sus funciones destacan el modo súper ahorro de energía, el bypass de carga —ideal para sesiones de juego— y el encendido instantáneo desde 0%, diseñado para emergencias.

En cifras reales, una sola carga permite disfrutar de:

27.5 horas de video en YouTube

17 horas en TikTok

77 horas de música por Bluetooth

10.5 horas de juego en Free Fire

Cámara Sony de 50 MP y grabación en 4K

El vivo V60 Lite 5G también destaca en el apartado fotográfico. Incorpora un sensor Sony IMX882 de 50 MP en su cámara principal, un ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 32 MP, ideales para retratos y contenido para redes sociales.

Tanto la cámara trasera como la frontal permiten grabar en 4K y cuentan con AI Aura Light, que ajusta el brillo y la temperatura de color para lograr retratos equilibrados incluso en ambientes de poca luz.

Además, incluye herramientas de inteligencia artificial como AI Eraser 3.0, Photo Enhancement y Master Portrait, que ofrecen resultados profesionales sin necesidad de edición externa.

Pantalla, sonido y rendimiento

El vivo V60 Lite 5G está equipado con una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3,000 nits, ofreciendo una visualización óptima incluso bajo luz solar directa.

El sonido se complementa con altavoces estéreo capaces de alcanzar hasta 400% más volumen, generando una experiencia envolvente para videojuegos, películas o música.

Bajo el capó, el dispositivo incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, 8 GB de RAM física + 8 GB virtuales y 256 GB de almacenamiento interno. Además, cuenta con certificación IP65 que garantiza resistencia al polvo y salpicaduras.

Con solo 7.59 mm de grosor y un peso de 194 gramos, el V60 Lite 5G estará disponible en los colores Negro Urbano y Rosa Pop, combinando estilo, ligereza y potencia.

Disponibilidad en el Perú

El vivo V60 Lite 5G estará disponible en el mercado peruano a partir de noviembre de 2025 a través de los principales operadores móviles y tiendas autorizadas del país.

Con este lanzamiento, vivo Smartphone reafirma su compromiso con los consumidores peruanos al ofrecer dispositivos que equilibran autonomía, diseño y rendimiento, enfocados en las necesidades reales de los usuarios.

Datos clave

Modelo: vivo V60 Lite 5G

vivo V60 Lite 5G Batería: BlueVolt 6,500 mAh (90W FlashCharge)

BlueVolt 6,500 mAh (90W FlashCharge) Carga completa: 52 minutos

52 minutos Pantalla: AMOLED 6.77” FHD+, 120 Hz, 3,000 nits

AMOLED 6.77” FHD+, 120 Hz, 3,000 nits Procesador: MediaTek Dimensity 7360-Turbo

MediaTek Dimensity 7360-Turbo Memoria: 8 GB RAM + 8 GB virtual / 256 GB almacenamiento

8 GB RAM + 8 GB virtual / 256 GB almacenamiento Cámaras: 50 MP (principal Sony IMX882) + 8 MP (ultra gran angular) + 32 MP (frontal)

50 MP (principal Sony IMX882) + 8 MP (ultra gran angular) + 32 MP (frontal) Video: 4K con AI Aura Light

4K con AI Aura Light Resistencia: IP65 polvo y salpicaduras

IP65 polvo y salpicaduras Grosor y peso: 7.59 mm / 194 g

7.59 mm / 194 g Colores: Negro Urbano, Rosa Pop

Negro Urbano, Rosa Pop Disponibilidad: noviembre 2025, Perú

Preguntas frecuentes

¿Qué capacidad tiene la batería del vivo V60 Lite 5G?

Cuenta con una batería BlueVolt de 6,500 mAh con carga rápida de 90W FlashCharge.

¿Cuánto tarda en cargarse por completo?

Solo 52 minutos para alcanzar el 100%.

¿Qué cámara incorpora el nuevo modelo?

Un sensor Sony IMX882 de 50 MP, con grabación 4K y funciones AI Aura Light.

¿Qué procesador utiliza?

El MediaTek Dimensity 7360-Turbo, optimizado para multitarea y juegos.

¿Cuándo estará disponible en Perú?

A partir de noviembre de 2025, en colores Rosa Pop y Negro Urbano.