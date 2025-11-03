La marca tecnológica vivo anunció la llegada al mercado peruano del nuevo V60 Lite 5G, su smartphone más delgado con batería de 6,500 mAh, diseñado para acompañar el ritmo de la vida moderna y poner fin a la llamada “ansiedad por batería”.
El dispositivo redefine lo que la compañía denomina el “Triángulo Imposible” de la industria móvil: gran batería, diseño ultradelgado y carga rápida, tres cualidades que rara vez se combinan en un solo equipo.
“El vivo V60 Lite 5G está pensado para quienes necesitan autonomía y rendimiento sin sacrificar estilo ni comodidad”, destacó la marca durante el lanzamiento oficial.
Energía que dura y carga en tiempo récord
El nuevo vivo V60 Lite 5G integra una batería BlueVolt de 6,500 mAh, optimizada para soportar hasta 1,700 ciclos completos de carga sin perder más del 20% de su capacidad, lo que equivale a cerca de cinco años de uso diario.
Gracias a su tecnología 90W FlashCharge, el dispositivo alcanza el 100% de carga en solo 52 minutos, mientras que su sistema de gestión inteligente evita el sobrecalentamiento y extiende la vida útil de la batería.
Entre sus funciones destacan el modo súper ahorro de energía, el bypass de carga —ideal para sesiones de juego— y el encendido instantáneo desde 0%, diseñado para emergencias.
En cifras reales, una sola carga permite disfrutar de:
- 27.5 horas de video en YouTube
- 17 horas en TikTok
- 77 horas de música por Bluetooth
- 10.5 horas de juego en Free Fire
Cámara Sony de 50 MP y grabación en 4K
El vivo V60 Lite 5G también destaca en el apartado fotográfico. Incorpora un sensor Sony IMX882 de 50 MP en su cámara principal, un ultra gran angular de 8 MP y una frontal de 32 MP, ideales para retratos y contenido para redes sociales.
Tanto la cámara trasera como la frontal permiten grabar en 4K y cuentan con AI Aura Light, que ajusta el brillo y la temperatura de color para lograr retratos equilibrados incluso en ambientes de poca luz.
Además, incluye herramientas de inteligencia artificial como AI Eraser 3.0, Photo Enhancement y Master Portrait, que ofrecen resultados profesionales sin necesidad de edición externa.
Pantalla, sonido y rendimiento
El vivo V60 Lite 5G está equipado con una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3,000 nits, ofreciendo una visualización óptima incluso bajo luz solar directa.
El sonido se complementa con altavoces estéreo capaces de alcanzar hasta 400% más volumen, generando una experiencia envolvente para videojuegos, películas o música.
Bajo el capó, el dispositivo incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, 8 GB de RAM física + 8 GB virtuales y 256 GB de almacenamiento interno. Además, cuenta con certificación IP65 que garantiza resistencia al polvo y salpicaduras.
Con solo 7.59 mm de grosor y un peso de 194 gramos, el V60 Lite 5G estará disponible en los colores Negro Urbano y Rosa Pop, combinando estilo, ligereza y potencia.
Disponibilidad en el Perú
El vivo V60 Lite 5G estará disponible en el mercado peruano a partir de noviembre de 2025 a través de los principales operadores móviles y tiendas autorizadas del país.
Con este lanzamiento, vivo Smartphone reafirma su compromiso con los consumidores peruanos al ofrecer dispositivos que equilibran autonomía, diseño y rendimiento, enfocados en las necesidades reales de los usuarios.
Datos clave
- Modelo: vivo V60 Lite 5G
- Batería: BlueVolt 6,500 mAh (90W FlashCharge)
- Carga completa: 52 minutos
- Pantalla: AMOLED 6.77” FHD+, 120 Hz, 3,000 nits
- Procesador: MediaTek Dimensity 7360-Turbo
- Memoria: 8 GB RAM + 8 GB virtual / 256 GB almacenamiento
- Cámaras: 50 MP (principal Sony IMX882) + 8 MP (ultra gran angular) + 32 MP (frontal)
- Video: 4K con AI Aura Light
- Resistencia: IP65 polvo y salpicaduras
- Grosor y peso: 7.59 mm / 194 g
- Colores: Negro Urbano, Rosa Pop
- Disponibilidad: noviembre 2025, Perú
Preguntas frecuentes
¿Qué capacidad tiene la batería del vivo V60 Lite 5G?
Cuenta con una batería BlueVolt de 6,500 mAh con carga rápida de 90W FlashCharge.
¿Cuánto tarda en cargarse por completo?
Solo 52 minutos para alcanzar el 100%.
¿Qué cámara incorpora el nuevo modelo?
Un sensor Sony IMX882 de 50 MP, con grabación 4K y funciones AI Aura Light.
¿Qué procesador utiliza?
El MediaTek Dimensity 7360-Turbo, optimizado para multitarea y juegos.
¿Cuándo estará disponible en Perú?
A partir de noviembre de 2025, en colores Rosa Pop y Negro Urbano.