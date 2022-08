Compartir archivos multimedia por WhatsApp, como por ejemplo: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., implica consumir una gran cantidad de datos móviles si es que no te encuentras conectado a una red WiFi, lo mismo ocurre cuando realizas llamadas o videollamadas a través de la referida aplicación de mensajería, no obstante, estas agotan más rápido los megas de tu plan de datos, ¿Te gustaría saber cómo ahorrar una gran cantidad de MB en ambos casos? toma nota que a continuación lo explicaremos.

Si bien no hay una medida exacta de cuántos megas consumes cuando realizas una llamada o videollamada en WhatsApp, siempre es mejor tener una opción fundamental en tu dispositivo Android y iPhone para que evites quedarte incomunicado.

CÓMO AHORRAR DATOS EN WHATSAPP CUANDO REALIZO UNA LLAMADA O VIDEOLLAMADA

Primero, ingresa a WhatsApp .

. Ahora, presiona el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho para que ingreses a los “Ajustes” de la aplicación.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción “Almacenamiento y datos”.

En el apartado de “Red” verás la pestaña denominada “Usar menos datos para las llamadas”.

De esta manera podrás activar la función para ahorrar datos en una videollamada o llamada en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Actívala y ahora vas a realizar las llamadas y videollamadas sin gastar muchos megabytes.

Con esta configuración evitarás que se drene demasiado rápido tu pack de datos móviles.

Lo más recomendable es que no realices llamadas o videollamadas en WhatsApp si es que no te encuentras conectado a una red WiFi.

POR QUÉ APARECE UN “@” Y UN PUNTO VERDE EN WHATSAPP