La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp presentó la nueva herramienta “Writing Help” (Ayuda para redactar en español), una función de inteligencia artificial diseñada para ayudar a los usuarios a enviar el mensaje adecuado en cualquier contexto.

La opción aparece en los chats individuales o grupales al momento de escribir un mensaje. Con solo tocar el ícono de lápiz, los usuarios pueden elegir entre diferentes estilos de redacción, que van desde lo profesional hasta lo divertido, adaptando el tono según la necesidad.

Privacidad garantizada

Según explicó la compañía, esta innovación se apoya en la tecnología de Procesamiento Privado, que asegura que nadie –ni siquiera Meta o WhatsApp– pueda acceder al contenido personal de los mensajes durante su procesamiento. El sistema incluye tres pilares principales:

Procesamiento confidencial , que impide el acceso a los datos por terceros.

, que impide el acceso a los datos por terceros. Garantías exigibles , de modo que cualquier intento de modificar el sistema haga que falle o se descubra públicamente.

, de modo que cualquier intento de modificar el sistema haga que falle o se descubra públicamente. Transparencia verificable, que permite a usuarios e investigadores auditar el comportamiento del sistema.

Además, estas funciones de IA, como Ayuda para Redactar o Resúmenes de Mensajes, son opcionales y permanecen desactivadas por defecto, de modo que el usuario mantiene el control de su experiencia en la aplicación.

Disponibilidad

La herramienta se está implementando en inglés para Estados Unidos y otros países, con planes de ampliarse a más idiomas y regiones, incluido el español, a finales de este año.