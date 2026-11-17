Xiaomi presentó oficialmente su nueva serie de smartphones de gama alta, integrada por los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max, durante un evento global realizado en el histórico Hangar Y, en Meudon, a las afueras de París, Francia.

Los dispositivos incorporan una pantalla trasera, un sistema de cámaras duales Leica de 200 megapíxeles, procesadores Snapdragon de última generación y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA).

Xiaomi 18 Pro: ¿cómo funciona su pantalla trasera?

Una de las principales novedades de esta generación es la incorporación de una pantalla posterior que amplía las posibilidades de interacción con el smartphone.

Esta tecnología permite utilizar las cámaras principales para capturar selfies, fotografías grupales y grabar videos mientras los usuarios visualizan el contenido desde la parte trasera del equipo.

Asimismo, mediante la herramienta AI Interpreter, ambas pantallas funcionan como un sistema de traducción en tiempo real que facilita las conversaciones en 29 idiomas.

Cámaras Leica de 200 MP y procesadores de última generación

En el marco de los cinco años de colaboración entre Xiaomi y Leica, la compañía incorporó un sistema de cámaras duales de 200 megapíxeles, orientado a la fotografía móvil y la creación de contenido.

En cuanto al rendimiento, el Xiaomi 18 Pro Max integra el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, mientras que el Xiaomi 18 Pro cuenta con el Snapdragon 8 Elite Gen 6, ambos desarrollados por Qualcomm.

Según el fabricante, estas plataformas debutaron con la serie durante su lanzamiento en China continental, en septiembre de 2026.

¿Cuáles son las diferencias entre el Xiaomi 18 Pro y el Xiaomi 18 Pro Max?

El Xiaomi 18 Pro presenta un diseño compacto pensado para facilitar su manejo con una sola mano. Por su parte, la versión Pro Max incorpora una pantalla de mayor tamaño, orientada al consumo multimedia, los videojuegos y la multitarea.

Características Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Cámaras Dual Leica de 200 MP Dual Leica de 200 MP Pantalla trasera Sí Sí Diseño Compacto Formato más amplio Inteligencia artificial Sí Sí Traducción en tiempo real 29 idiomas 29 idiomas

¿Cuándo llegarán los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max al Perú?

La compañía confirmó que la nueva serie estará disponible en Latinoamérica en tres colores: Negro, Azul Cósmico y Rojo Velvet, además de distintas configuraciones de almacenamiento.

Sin embargo, Xiaomi todavía no ha anunciado los precios oficiales ni la fecha de llegada al mercado peruano. Estos detalles serán comunicados próximamente en cada región.

La empresa también precisó que la disponibilidad de las funciones de inteligencia artificial puede variar según el país, el idioma y la versión del software.