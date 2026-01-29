La marca tecnológica Xiaomi anunció oficialmente el lanzamiento en el mercado peruano de la serie Redmi Note 15, un portafolio compuesto por cinco modelos que refuerzan su propuesta de durabilidad, autonomía y capacidades fotográficas avanzadas.

La nueva línea está integrada por los modelos Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G y Redmi Note 15, y ha sido desarrollada bajo el concepto Redmi Titán, una arquitectura que prioriza la resistencia estructural, la protección frente al polvo y el agua, y un rendimiento sostenido de la batería para el uso diario.

Durabilidad reforzada para el uso cotidiano

Uno de los ejes centrales de la serie es la mejora en autonomía y resistencia física. Los modelos Pro+ 5G y Pro 5G incorporan baterías de silicio-carbono, una tecnología que permite mayor densidad energética en un formato compacto, además de sistemas de carga rápida y gestión inteligente que conservan más del 80 % de su capacidad tras años de uso regular.

En cuanto al diseño estructural, estos equipos cuentan con certificaciones internacionales que avalan su resistencia a caídas, golpes y flexiones, así como protección avanzada contra polvo y agua, incluyendo estándares IP66, IP68, IP69 e IP69K. El resto de la gama mantiene una protección mejorada frente a salpicaduras y condiciones adversas, pensada para el uso cotidiano en entornos urbanos.

Cámaras de alta resolución con apoyo de inteligencia artificial

La serie también introduce una actualización importante en el apartado fotográfico. Los modelos Redmi Note 15 Pro+ 5G y Pro 5G incorporan una cámara principal de 200 megapíxeles, con un sensor de gran tamaño y opciones de zoom integradas que permiten capturar imágenes detalladas en distintos escenarios de iluminación.

Por su parte, los modelos Redmi Note 15 5G y Redmi Note 15 integran sensores de 108 megapíxeles, orientados a ofrecer versatilidad en fotografía urbana, retratos y primeros planos. Toda la serie incluye herramientas de edición y captura asistidas por inteligencia artificial, que facilitan la mejora automática de imágenes, retratos y escenas en movimiento.

Rendimiento, conectividad y experiencia multimedia

En el apartado de rendimiento, la nueva generación combina procesadores Snapdragon y MediaTek, junto con sistemas de refrigeración mejorados en los modelos de gama alta. Todos los equipos son compatibles con funciones como Circle to Search y asistentes de inteligencia artificial integrados, orientados a optimizar la experiencia de uso diario.

Las pantallas, de gran formato y alto brillo, están diseñadas para ofrecer buena visibilidad incluso en exteriores, mientras que el sistema de audio ha sido optimizado para brindar mayor potencia y claridad durante la reproducción de contenido multimedia.

Disponibilidad en el mercado peruano

La serie Redmi Note 15 ya se encuentra disponible en el Perú a través de operadores, distribuidores autorizados, tiendas físicas y canales digitales. Los precios parten desde S/949 para el modelo base y alcanzan los S/1,899 en la versión de mayor capacidad.

Además, los equipos incluyen beneficios adicionales como acceso temporal a servicios de streaming, almacenamiento en la nube y garantía extendida por tiempo limitado.