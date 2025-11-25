La aplicación de pagos Yape anunció el lanzamiento de una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios reportar cuentas de extorsionadores de forma 100% anónima, en línea con la última normativa promulgada por el Gobierno.

“En cumplimiento de la normativa, hoy lanzamos una funcionalidad que permitirá reportar cuentas de extorsionadores de manera 100% anónima. Cada denuncia será evaluada cuidadosamente con el fin de velar por la seguridad de los yaperos”, señaló Raimundo Morales, CEO de Yape.

La app, que actualmente registra más de 15 millones de yaperos activos, busca reforzar la seguridad digital y prevenir delitos asociados al uso de cuentas falsas o criminales.

Cómo funciona el nuevo sistema de reporte

Para reportar un caso de extorsión a través de la aplicación, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a Yape. Seleccionar el movimiento que desean reportar. Elegir la opción “Necesito ayuda”. Hacer clic en “Reportar extorsión” y describir el caso con precisión.

La plataforma procesará las denuncias y permitirá conocer detalles clave que podrán ser utilizados por las autoridades durante sus investigaciones.

Advertencia sobre reportes falsos

Yape precisó que la presentación de reportes falsos constituye causal de delito, por lo que exhortó a los usuarios a utilizar la herramienta de manera responsable.

Yape: funcionalidades y alcance

Actualmente, Yape ofrece más de 10 funcionalidades, entre ellas: transferencias en soles y dólares, microcréditos, recargas móviles, cambio de dólares, recepción de remesas, pago de servicios, compras en su marketplace Yape Tienda, adquisición de entradas, promociones y compra de pasajes de bus.