Cuando hablamos de tendencias en redes sociales, últimamente los videos de TikTok se llevan el primer lugar, ya que en la red social no solo se comparten parodias, canciones o recetas, sino también importantes trucos como los de Erika Kullberg. Esta es la historia de una joven abogada de Estados Unidos que publica todos sus secretos para que una mala experiencia se convierta en una gran oportunidad. Aquí te contamos un poco más sobre ella y cómo ayuda a los viajeros a ahorrar miles de dólares o ganarlos tras presentar un reclamo a una aerolínea. Su recomendaciones llegan a ser viral en pocas horas.

Esta joven estadounidense es una gran influencer que comparte sus conocimientos en leyes con aquellos viajeros que han pasado dificultades con las aerolíneas, sobre todo cuando les cambiaron el vuelo a última hora y no se dan el tiempo de leer ‘las letras chiquitas’ de sus boletos.

Cómo ganar dinero viajando con trucos de TikTok

Viajar no solo simboliza una gran aventura y la oportunidad de dejar la rutina, sino también una inversión de tiempo y recursos para costear todos los gastos, que van desde el transporte, hospedaje o alimentación. En este sentido, hay quienes buscan las mejores opciones para ahorrar algo de dinero o ganarlo, pero ¿Qué pasa si un vuelo es cancelado a última hora y la aerolínea no los ayuda o les dicen que ya no hay espacio en el avión?

Es aquí donde entran a tallar los consejos de Erika Kullberg. En diciembre de 2021, un video titulado “Obtén dinero de las aerolíneas” se volvió viral en TikTok por su explicación. En él detalla el caso de una persona a la que le informan que no podrá viajar porque los asientos que seleccionó ya fueron utilizados y es expulsado del vuelo. El material se ha vuelto tendencia nuevamente.

En su explicación detalla que es importante leer las ‘letras chiquitas’ del boleto de avión, pues ahí se indica que si el vuelo es después de las dos horas siguientes a su primer viaje (que en este caso fue cancelado por sobreventa o exceso de reserva), el pasajero puede exigir hasta cuatro veces el costo de su pasaje inicial por el llamado “embarque denegado involuntario”.

Desde Independent señalan que de acuerdo con el Departamento del Transporte de EE.UU., esta práctica es totalmente aceptable y legal y se puede cobrar hasta 1.550 dólares. Por ejemplo, si alguien compró un vuelo por 250 dólares y sufrió un retraso, puede cobrar hasta cuatro veces el precio, según la política empresarial. Adicional a esto, la empresa tiene que llevarlo hasta su destino final.

El éxito de los consejos de Erika Kullberg en TikTok

Luego que la abogada compartiera en TikTok cómo conseguir una compensación si te deniegan el embarque en un vuelo, los usuarios dijeron que les ha funcionado. El video viral acumuló millones de vistas desde que lo compartió en diciembre de 2021.

“Erika, acabo de utilizar este consejo en el aeropuerto al volver a casa desde Virginia. Tengo literalmente suficiente dinero para pagar otro viaje. Gracias”, comentó un persona, mientras que otro aseguró que “Actualmente trabajo como agente de puerta de embarque y todo esto es cierto. Pregunta siempre”, según detallan desde ‘Business Insider’ .

¿Quién es Erika Kullberg?

Erika Kullberg no solo es abogada en Estados Unidos y una gran influencer gracias a su cuenta en TikTok, en donde comparte sus consejos legales, sino que es la fundadora de Plug and Law, una empresa especializada en el registro de marcas y acuerdos legales. Esta fue creada después de trabajar dos años en fusiones y adquisiciones corporativas para los directores ejecutivos de Fortune 500, pero decidió perseguir su sueño de hacer que los aspectos legales sean más accesibles para los pequeños empresarios. Su propia firma nació en 2020.

En conversación con ‘Business Insider’ aseguró que le gusta ayudar a la gente simplificando la información compleja que está escrita en los contratos. “Desde la facultad de Derecho, me gusta leer la letra pequeña (...) Me doy cuenta de que leer la letra pequeña es aburrido y lleva mucho tiempo, así que me divierte crear vídeos de corta duración para dar consejos prácticos sobre ello”.

¿Qué es una compensación por retraso?

De acuerdo a conceptosjuridicos.com, la indemnización por retraso de vuelo es un derecho del pasajero de un vuelo para el caso de grandes retrasos, en forma de compensación y asistencia. El retraso aéreo es la salida de un vuelo desde el aeropuerto, en un horario distinto al inicialmente reservado. Estos pueden ser de algunas horas o hasta el traslado del vuelo al día siguiente.