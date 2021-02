Pesada mochila

Pese a que cada vez son más los escándalos que enfrenta Martín Vizcarra, ahora aspirante a una curul por Somos Perú (SP), de manera inexplicable el candidato presidencial de dicho partido, Daniel Salaverry, continúa junto a él en sus actividades proselitistas por todo el país. ¿Alguien puede creer que el ex jefe de Estado aún suma más de lo que resta?

Dura realidad

Para muestra, un botón. Ambos arribaron ayer a Piura, donde en vez de una cálida bienvenida enfrentaron una cáustica recepción llena de abucheos contra Vizcarra. “¡Traidor, infeliz, ahí está ese desgraciado!”, “¡Ahí está el ladrón de Vizcarra!, ¡el ladrón, porque eres un ladrón, ladrón y mentiroso!, ¡le has robado a todo el Perú!”, fueron algunos de los gritos que se escucharon en el Aeropuerto Capitán FAP Víctor Montes.

Por la tangente

Impermeable al escándalo, Vizcarra aseguró ayer que sectores vinculados a “Los cuellos blancos del puerto” buscan “traerse abajo las investigaciones avanzadas”, luego de que trascendiera que él se reunió con las fiscales a cargo. Si tanto le preocupaba la continuidad del caso, ¿por qué la anegó de irregularidad al dialogar con Rocío Sánchez y Sandra Castro?

Otra vez Andrés

No, no es que por un error de edición repitamos una chiquita anterior. El aspirante al sillón de Pizarro por APP, César Acuña, fue de nuevo protagonista de un bochornoso momento por no poder efectuar bien una simple multiplicación. En entrevista en 24 Horas, reiteró su propuesta de dar un bono de 600 soles mensuales durante un año a cinco millones de peruanos, para lo cual, añadió, se invertirán “36 millones de soles”. ¿Juat?

La tabla de Acuña

Aunque la conductora del programa le dijo: “Pero eso no alcanza, señor Acuña”, el candidato -en sus trece- respondió: “No, no, son... nosotros hemos proyectado que dándole, dándole 600 soles mensuales a un... por un año, a 5 millones [sic], son 36 millones de soles”. La cifra, en realidad, es de 36 mil millones de soles. Preocupa que no pueda aprender un simple número... o multiplicar bien.

Cómo dice que dijo

En otra entrevista en Canal N, Acuña negó haber tenido algún acercamiento con el expresidente Alberto Fujimori o su exasesor Vladimiro Montesinos, en oposición a lo revelado en el libro Plata como cancha. Incluso, agregó: “La caída de Fujimori, por si acaso, fue por mí”.

Se arroga mérito

“Cuando se encontró el video (Kouri-Montesinos), quien presidió la comisión en minoría para el caso fui yo”, resaltó Acuña, y añadió que gracias a el informe respectivo, el gobierno de Fujimori cayó. Habrá que reescribir la historia, ¿no?

