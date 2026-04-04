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EL OBJETIVO

El Sudoku es un pasatiempo de rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas dividida en sub cuadrículas de 3×3 con las cifras del 1 al 9, partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas.

Debe tener en cuenta que no se debe repetir ningún número en una misma fila, columna o sub cuadrícula y debe quedar del número 1 al 9, tanto en horizontal como en vertical, en todo las filas.

Amigo lector, usted puede elegir diferentes niveles según tu destreza, y si eres de los que les gustan los desafíos, hazlo por el que más dificultad tiene.

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COMO JUGAR

Busca filas y columnas de sección de 3 x 3 que contengan 5 o más números. Trabaja en los cuadros en blanco restantes, probando los números que no han sido utilizados.

En muchos casos, encontrarás números que sólo pueden colocarse en una posición, si se tienen en cuenta los que ya están en su correspondiente fila, columna y cuadrícula de 3 x 3.

Ahora bien, divide visualmente la cuadrícula en 3 columnas y 3 filas. Cada columna grande tendrá tres secciones de 3 x 3, y cada fila tendrá algo igual. Busca las columnas de secciones que contengan el mismo número repetido. Por lógica, debe haber una tercera repetición del mismo número en la única sección de 9 celdas restante.