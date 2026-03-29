Un encarte de entretenimiento, donde el reto de palabras pondrá a prueba tu ingenio, entregará hoy Diario Correo de Piura con los crucigramas de las ediciones 37, 38, 39 y 40 producida por “Otro Rollo”, para todos nuestros amables lectores, al comprar su diario favorito hoy domingo 28.

Este suplemento “Crucimanía” podrá ser compartido con toda la familia, quienes podrán resolver los crucigramas, con diversos temas y en los niveles deseados, de fácil, intermedio y difícil, que diario Correo te entrega gratis..

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MUY ÚTIL

Resolver crucigramas es un ejercicio mental que mantiene el cerebro activo, mejora la memoria a corto y largo plazo, y aumenta la adhesión al vocabulario. Además, reduce el estrés al funcionar como terapia de concentración y agiliza el pensamiento crítico y la capacidad de asociación, aumentando la agilidad mental en las personas.

Resolver crucigramas nos ayuda a mantener el cerebro saludable y ágil, reduciendo el riesgo de demencia.

También mejora la memoria y el lenguaje y refuerza la capacidad de recordar cualquier información en la solución del crucigrama..

Además, los crucigramas nos trae como beneficios la de mejorar la agudeza mental, pone a desafío al cerebro para buscar, reconocer y recordar palabras.

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GRATUITO

Estas crucimanías se pueden convertir en una competencia saludable, o en una actividad que se puede realizar en equipo compuesto por adultos y chicos, pues está hecho para todas las edades.

El encarte busca estimular el conocimiento con temas de interés general para todos. Basta este domingo adquirir Diario Correo desde tempranas horas, en los quioscos más cercanos, para recibir gratis el encarte.

Normalmente este encarte cuesta un sol, pero está vez lo recibirán gratis.