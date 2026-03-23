Hasta el famoso cementerio de Pére Lachaise, donde se encuentran sepultados los restos del insigne pintor Ignacio Merino Muñoz -un piurano que brilló en la artes plásticas-, llegó un grupo de artistas peruanos residentes en Francia para visitarla.

Ellos hicieron una romería a la tumba del maestro, al conmemorarse 150 años de su fallecimiento, que ocurrió un 17 de marzo de 1876, en París, y cuyos restos descansan en la capital francesa.

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EL HOMENAJE

La Asociación de Estudiantes, Profesionales e Investigadores Peruanos en Francia (ASEPEF) fue la promotora de este homenaje, destacando los miembros Astrid Juárez y Ana Medina. La embajada de Perú en Francia donó un arreglo floral.

“Esta es la primera vez que se organiza un homenaje en su tumba, para recordar su legado, su contribución a la identidad nacional y su prestigio internacional, en estos 150 años de su fallecimiento ”, señaló Astrid Juárez, promotora del homenaje.

Además, vale destacar la presencia de otro artista piurano, José Lenin León Cabanillas, quien aportó para la romería y homenaje, siendo colaborador de la Hermandad de Cargadores del Señor de Milagros de París-Francia.

“ La idea es poner a Ignacio Merino en la memoria de los peruanos en Francia y que los turistas visiten su tumba. Acá en París, solo se reconoce a César Vallejo y su tumba es visitada por el turismo de Perú. Pero la de Merino está olvidada, solo llega gente muy conocedora o artistas esporádicamente. No hay mucha difusión sobre Merino acá, son pocos los datos que tenemos sobre él ”, dijo Lenín León.

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INSIGNE PINTOR

Ignacio Merino es considerado como el fundador del arte republicano peruano, además posee varios títulos que lo califican como “El apeles de la pintura peruana”, “El caballero del pincel” y “Figura egregia de la pintura piurana”.

Merino nació en Piura en 1817. Su infancia se vio marcada por el traslado familiar a Europa, su vida se vinculó al arte y al estudio sistemático del dibujo y la pintura en Francia.

Aquí aprendió el rigor técnico, la perspectiva y la composición narrativa que caracterizarían su obra posterior. Tuvo contacto con los maestros del romanticismo, que le permitieron comprender que la pintura debía trascender la simple representación para convertirse en un medio de educación cultural.

Tras la independencia en el Perú, esta carecía de instituciones artísticas, por lo que Merino asumió como tarea personal la formación de una escuela capaz de dotar al Perú de identidad propia.

Al completar su educación artística en Francia e Italia, regresó brevemente al Perú, donde asumió cargos docentes y administrativos en la Academia de Dibujo y Pintura de Lima, dejando un legado muy grande para la prosperidad artística.

De regreso se instaló definitivamente en París, siendo el primer artista peruano en lograr prestigio en los Salones oficiales, donde recibió la Medalla de Honor.

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LA ASOCIACIÓN

ASEPEF nace en París en el año 2003, con el apoyo honorífico del ex embajador Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas y ex embajador de Perú en Francia.

El respaldo simbolizó desde el primer día la vocación de diálogo internacional y el rol como enlace entre Perú y Francia en el ámbito académico.

Su presidente actual es José Sáenz, lo acompañan Ana Medina (coordinadora general); Danny Espinoza (secretario de Cultura); además de la artista Astrid Juárez, Sofía Cornejo, Carlos Hidalgo y Michael Valencia.