El espectáculo musical “Animatissimo: Kaze no Rondo” (“Rondo del viento”) se presentará este miércoles 10 y jueves 11 de mayo, a las 8:30 de la noche, en el Teatro Peruano Japonés de Jesús María. La comunidad de otakus en Lima y miles de seguidores de la fascinante cultura japonesa disfrutarán de una mágica peregrinación por el mundo cinematográfico del Studio Ghibli con la interpretación de emblemáticas piezas compuestas por el maestro Joe Hisaishi, bajo la batuta de Gabriel Vizcarra Carrasco.

Por primera vez, el Teatro Peruano Japonés recibirá este proyecto artístico especialista en la ejecución de música de animes y videojuegos en formato académico, que retorna a los escenarios con su propia orquesta profesional. “Animatissimo: Kaze no Rondo” evoca las principales obras creadas para el Studio Ghibli (fundado el 15 de junio de 1985), catalogado como el más importante estudio de animación de Japón y uno de los más influyentes en el mundo por sus exitosos largometrajes animados, cortometrajes, documentales, comerciales, series y películas de televisión.

El programa contempla piezas musicales de cintas taquilleras como “El castillo ambulante”, “Mi vecino Totoro” (su figura central se convirtió en mascota del Studio Ghibli), “El viaje de Chihiro” (recaudó 360 millones de dólares y ganó los premios Oso de Oro 2002 y Óscar 2003), “La princesa Mononoke”, entre otras.

La vigencia, el encanto y la vitalidad de cada personaje se refuerzan con impresionantes proyecciones y la participación de solistas, danzantes y actores que otorgan una vistosa conjunción de disciplinas escénicas. En el repertorio destacan “Legend of Ashitaka” (La princesa Mononoke), “Futari” (La tumba de las luciérnagas), “One Summer’s Day” (El viaje de Chihiro), “Warabe no uta” (El cuento de la princesa Kaguya) y “A battle between Mehve and Corvette – Days Long Gone” (Nausicaä del Valle del Viento).

También resaltan “Mononoke Hime” (La princesa Mononoke), “Magic Door” (El castillo ambulante), “A town with an ocean view” (Kiki: Entregas a domicilio), “Tonari no Totoro” (Mi vecino Totoro), “Rondo of the House of Sunflowers” (Ponyo y el secreto de la sirenita), “Kimi wo Nosete” (El castillo en el cielo) y “Merry-Go-Round of Life” (El castillo ambulante).

Las entradas ya están a la venta en Joinnus con precios a partir de 40 soles.

