Lucía y Joaquín Galán, cada vez que anuncian una nueva visita al Perú, no ocultan que su entusiasmo se desborda, ¿la razón?, pues nuestro país fue el primero que les abrió las puertas a su música después de Argentina.

Por eso, el concierto que darán este 20 de mayo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, es su reafirmación al cariño a una tierra que consideran casi como suya.

“La primera vez que salimos de la Argentina para hacer un especial de televisión fue en el Perú, y para nosotros fue muy emocionante, eso fue en el año 82, cuando habíamos recién comenzado. Siempre Perú o un peruano, donde quiera que se encuentre se porta bien y con mucho cariño con nuestra música”, dice Joaquín Galán.

Y hay un peruano que impulsó su carrera en España...

Recuerdo que en el 84, año en el que nuestro primer tema “Olvídame y pega la vuelta” fue todo un éxito, en España había gente en la compañía de discos CBS, que no quería editar nuestras canciones, porque decía que esa música era muy antigua. Entonces llegó como presidente de la CBS, Augusto Sarria, alto ejecutivo peruano, y entonces él los miró a todos, y les dijo: están locos, estos señores han vendido una fortuna de discos en América y en mi país, Perú. Sacó el disco de “Olvídame y pega la vuelta” en España y se vendieron en dos meses 1 millón de copias. Así que tenemos recuerdos que hacen que amemos siempre a Perú.

¿En algún momento, en estos más de 40 años de carrera ustedes perdieron la brújula por el éxito, o siempre tuvieron los pies bien puestos sobre la tierra?

Lucía: Nuestra educación, nuestras raíces, una familia de inmigrantes españoles, donde trabajar era un culto, tiene mucho que ver con no perder la brújula. Nosotros siempre hemos tratado de estar conectados con la realidad.

A veces el ambiente artístico hace vivir un mundo de ilusiones...

Lucía: Nosotros también tenemos nuestra otra tarea, que es el hogar de niños, tenemos esa bendición desde hace 27 años, y eso es lo que nos termina de conectar con la realidad, nuestra labor con la niñez en situación de riesgo. Eso ha hecho que no nos creamos nada, seguimos teniendo los amigos de siempre, disfrutamos las mismas cosas, nunca nos hemos sentido por encima de nadie ni de nada.

Lucía, tu voz, si uno la escucha en discos de hace 40 años suena casi igual. ¿Qué haces para que se mantenga?

Pues me cuido, pero no soy una obsesiva. Me cuido en el sentido de que si tengo dos conciertos seguidos trato de no salir, de mantenerme más callada, de vocalizar antes y después del concierto, tomar agua. Pero no es que no tomo hielo y que no prendo el aire acondicionado .

¿Y tú Joaquín, el proceso de la creación de las canciones, ha cambiado con el tiempo?

Los primeros años tenía como una disciplina de decir en esta época del año me pongo a componer en mi casa, en la noche, normalmente, que es la hora en que todo está quieto y empiezan a aparecer cosas. Ahora, no es que esté componiendo todo el día, pero estoy atento a cosas que se dicen, a comentarios, a situaciones que pasan y que de alguna manera te quedan en el inconsciente y que luego surgen a la hora de componer.

En tiempos de tendencias musicales urbanas, hay gente joven que se resiste a ir en contra de lo que más suena.

Si un chico de hoy quiere escribir e interpretar música de autor y si va a cambiar por la tendencia o por lo que le digan, no va a tener éxito en ningún lado. Además no deberían componer para tener éxito, deberían hacerlo para ser felices; el éxito llegará después, seguramente.

