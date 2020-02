Como este es un tema nuevo, algunas personas pueden pensar que yo lo he inventado”, explica Herbert Rodríguez, artista plástico, que con su trabajo, a lo largo de cuatro décadas, busca reflexión sobre la realidad del país. El también investigador será parte del “Programa de historia y arte peruano” que presenta la Biblioteca Nacional del Perú, y estará al frente de la ponencia “Arte y pensamiento contracultural desde el 79’ hasta el presente”.

Rodríguez es crítico frente a lo que denomina “arte oficial”. Para el también docente, la labor dentro de esta disciplina no se resume a estar encerrado en un estudio, sino a la acción social. “Los artistas hemos dejado que pasen las cosas en el país y sin intervenir. No creo en el artista que está pensando en lo aspiracional. Cuando alguien dice ‘el arte no tiene importancia social’, me parece gravísimo”, asevera.

Propuesta

De trabajos en Jirón Quilca, hasta protestas por el by-pass. Repasar la trayectoria de Herbert Rodríguez, es también un ejercicio de memoria por diferentes hechos en el país que marcaron nuestra historia. “Lima está en un plan de renovación y se menciona que hay que dejar de lado las categorías. Eso lo pedimos en los ochenta, pero tomó 40 años en que suceda. Es algo desesperante cómo se toma el tiempo la cultura oficial para ver lo que pasa a su alrededor”, comenta.

Programa

Hasta el 28 de febrero se llevará a cabo el programa “Historia y arte peruano 2020” en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. Son diferentes charlas y especialistas quienes se presentarán en el evento.