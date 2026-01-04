El artista sullanero Domingo Inga Yovera, más conocido en el ambiente artístico como “Dinyo”, buscará sacar nuevos talentos en el arte plástico. Para ello, ofrece talleres para niños, jóvenes y adultos a partir del lunes 5 de enero.

“ Ofrecemos a los deseen iniciarse y a los que ya destacan en el arte plástico , las técnicas de bodegón, paisaje marino y rural, retrato y figura humana en técnicas de acuarela, óleos sobre lienzo café y nogalina, en horarios de mañana y tarde ”, dijo.

EXPERIENCIA

Las inscripciones están abiertas en el salón de eventos Gahetano en Sullana. Al finalizar el taller, los trabajos de los participantes brillarán en una exposición artística para todo el público.

“Dinyo” es un reconocido artista nacional e internacional con 30 años en el arte con sólida experiencia profesional y docente egresado de la Escuela de Arte Ignacio Merino en Piura, destacando por su compromiso con la formación artística de la niñez y juventud.

La creatividad, imaginación y perspectiva son las habilidades más destacadas en la pintura de este artista, que ha expuesto en el Perú y en el extranjero.