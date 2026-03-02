Es la tierra del Señor Cautivo y de las ruinas de Aypate. La provincia de Ayabaca combina su riqueza natural con un fuerte componente espiritual, lo que la convierte en uno de los destinos andinos más importantes del norte peruano.

Este año está celebrando sus 165 aniversario de creación política, por ello la comuna está convocando a las candidatas a participar del concurso Miss Ayabaca 2026, a realizarse el 14 de marzo en la plaza de armas, que será quien engalane los festejos.

LA INVITACIÓN

Ariana García Rivera, Miss Ayabaca 2025, hizo la invitación a sus coterráneas a participar de este certamen de belleza.

“ Este evento en el que se elegirá a la soberana, es una oportunidad para crecer y levantar tu voz, para representar a tu pueblo, pero sobre todo para demostrar que la belleza ayabaquina nace de nuestra cultura, de nuestros valores y de nuestra historia . Os invito a inscribirse y ser la representante de nuestro pueblo de este año”, dijo García.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de marzo en la oficina de turismo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y han hecho las invitaciones a las representantes de las Municipalidades de Jililí, Frías, Lagunas, Sapillica, Sícchez, Pacaipampa, Paimas, Ayabaca, Suyo y Montero.

Las postulantes al cetro de la soberana 2026 deben mostrar elegancia, actitud y carisma y será una oportunidad de vivir una experiencia inolvidable, demostrando además talento y conocimiento. Mayores informes al celular: 926-404-386.

TURÍSTICO

Cabe resaltar que Ayabaca está a más de 2,300 m.s.n.m., y es reconocida por su gran misticismo, paisajes andinos y el culto al Señor Cautivo. Destacan además sus bosques de neblina, complejos arqueológicos como Aypate (importante centro administrativo inca) y una fuerte identidad cultural.

Además de una rica gastronomía y de los deliciosos bocadillos hechos en las aturas de Socchabamba. Su ecosistema tiene una gran biodiversidad de aves y orquídeas, posee además los Petroglifos de Samanga, que son muestras de arte rupestre antiguo.