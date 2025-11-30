Bethoven Medina Sánchez, importante poeta peruano, acaba de publicar un libro que le ha demandado mucho tiempo de investigación: “Poesía Infantil de La Libertad”. La obra reúne a medio centenar de poetas que nacieron o radicaron de por vida en la hermosa región liberteña.

En este hermoso libro, publicado por la prestigiosa editorial Infolectura, encontraremos poemas dirigidos a los niños de poetas clásicos como César Vallejo, Ciro Alegría, José Watanabe, Abraham Arias Larreta, Luis Valle Goicochea, Alejandro Romualdo; pero también los contemporáneos, como Danilo Sánchez Lihón, Erasmo Alayo Paredes, Dina Sánchez Ángel Gavidia, Gloria Portugal, Antonio Escobar, Alejandro Benavides, entre otros.

La presentación oficial —a cargo de los docentes Sussy Tancanga, Emilia Urbina y Carlos Pérez Urrutia— se realizará este martes 2 de diciembre, a las 7:30 de la noche, en el Centro Cultural del Banco de la Nación, ubicado en el jirón Orbegoso N° 652, en el Centro Histórico de Trujillo.

“Bethoven Medina ha sabido resaltar el sitial que posee La Libertad dentro de la literatura infantil peruana”, comentó el crítico literario Ricardo González Vigil, en Caretas.