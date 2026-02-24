El Británico Cultural se suma a la décima edición del FAE Lima con cuatro producciones nacionales e internacionales que abordan la memoria, la identidad y los límites entre ficción y realidad.

Las puestas en escena se presentarán en el Teatro Británico y el Auditorio Británico de Miraflores durante marzo.

Producciones internacionales en el Teatro Británico

“El brote” (Argentina)

Escrita y dirigida por Emiliano Dionisi, “El brote” es una comedia dramática que reflexiona sobre los límites entre la ficción y la realidad.

La obra presenta a un actor que comienza a perder la frontera entre su vida y el personaje que interpreta, cuestionando incluso quién escribe los acontecimientos de su propia historia.

Funciones: 5 de marzo (8:30 p.m.) y 6 de marzo (7:00 p.m.)

5 de marzo (8:30 p.m.) y 6 de marzo (7:00 p.m.) Lugar: Teatro Británico (Calle Bellavista 527, Miraflores)

“Recordar, c’est vivre à Nouveau” (Bélgica - Perú)

Esta producción belga-peruana es adaptada y dirigida en Lima por el cineasta Josué Méndez.

La propuesta testimonial entrelaza memoria familiar e historia colectiva, invitando al público a reflexionar sobre la reconstrucción de vínculos y la posibilidad de sanar experiencias pendientes.

Funciones: 13 y 14 de marzo (8:30 p.m.)

13 y 14 de marzo (8:30 p.m.) Lugar: Teatro Británico (Calle Bellavista 527, Miraflores)

Danza contemporánea en la programación nacional

“Y si soy un ángel” (Perú)

Escrita y dirigida por Lui Vizcarra Cornejo, la obra explora el proceso de transición de género a través del caminar, el modelaje, el voguing y la trotadora como acciones poéticas.

La pieza invita al público a intervenir y formar parte del paisaje escénico.

Funciones: 9 de marzo (5:00 p.m.) y 12, 13 y 14 de marzo (6:00 p.m.)

9 de marzo (5:00 p.m.) y 12, 13 y 14 de marzo (6:00 p.m.) Lugar: Auditorio Británico (Calle Bellavista 531, Miraflores)

“Ultramar” (Perú)

Inspirada en la obra del artista peruano Jorge Eduardo Eielson, “Ultramar” integra danza, teatro, poesía, música y artes visuales.

Dirigida por Cecilia Borasino Martínez, la propuesta se estructura en cinco actos cromáticos y explora arquetipos como el nudo, la silla y el paisaje costero peruano.