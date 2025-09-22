El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) estrenará este 20 de septiembre la obra Buenas personas, escrita por el dramaturgo estadounidense David Lindsay-Abaire y dirigida por Juan Carlos Fisher, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. La temporada se extenderá hasta el 23 de noviembre en el Auditorio ICPNA Miraflores (Av. Angamos Oeste 120), con funciones de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y domingos a las 7:00 p. m.

La pieza ofrece una descarnada mirada a las relaciones humanas y plantea una pregunta central: ¿qué nos convierte en buenas personas? A través de la historia de una madre soltera en Boston que, tras perder su trabajo, se reencuentra con un antiguo compañero de escuela, la obra confronta los dilemas entre la supervivencia, la moral y los límites personales.

Desde su estreno en 2011 en el Samuel J. Friedman Theatre de Broadway, Buenas personas ha sido puesta en escena en diversos países como Inglaterra, España, Argentina, Alemania, Nueva Zelanda y Lituania.

La versión peruana contará con un elenco de reconocidos actores: Jimena Lindo, Paul Martin, Milene Vázquez, Gabriela Velásquez, Norka Ramírez y Jorge Guerra, quienes darán vida a esta historia marcada por la tensión, el humor y la reflexión.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.

