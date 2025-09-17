El escritor arequipeño Óscar Barriga presenta en Arequipa su más reciente obra, "Mitos y Leyendas Ancestrales del Perú", un libro que bajo el sello editorial de Penguin Random House revive algunas de las historias más emblemáticas de la tradición oral andina.
Con ilustraciones a todo color y un estilo gráfico cautivador, este libro es una recopilación de cuatro fascinantes relatos que llevarán a los lectores a descubrir la riqueza cultural del Perú.
“La leyenda de los hermanos Ayar”, “La leyenda de Illapa y los Amarus”, “La leyenda de Pachamama y Yacumama” y “La leyenda del Valle del Colca” son algunas de las historias que se presentan en este volumen.
La presentación del libro será el viernes 19 a las 7:00 p.m. en la librería SBS de Arequipa, donde el autor dialogará con Virginia Borja y Erly Almanza.
“Mitos y Leyendas Ancestrales del Perú” es perfecto para pequeños lectores que deseen disfrutar, aprender y conectarse con la cultura peruana.
SOBRE EL AUTOR
Óscar Barriga, escritor arequipeño y fundador de Tawa Estudios, es conocido por su trabajo en difundir la identidad peruana a través de historietas y novelas gráficas.
Su obra “Ayar, la leyenda de los incas” fue presentada en la Comic-Con de San Diego en 2012, lo que le abrió camino en el ámbito internacional.
TE PUEDE INTERESAR
- Velia Vidal, escritora colombiana: “La literatura aborda temas de la existencia humana” (Entrevista)
- Laura Restrepo, escritora colombiana: “El respeto por la vida se terminó casi por decreto” (Entrevista)
- Dr. José Luis Pérez-Albela, médico peruano: “Tengamos más calidad de vida para tener cantidad de vida” (Entrevista)
- Diego Víctor Chávez, escritor peruano: “Se romantiza mucho el amor en las ficciones” (Entrevista)
- Piedad Bonnett, escritora colombiana: “Somos mujeres con un ímpetu de libertad enorme” (Entrevista)