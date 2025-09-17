El escritor arequipeño Óscar Barriga presenta en Arequipa su más reciente obra, "Mitos y Leyendas Ancestrales del Perú", un libro que bajo el sello editorial de Penguin Random House revive algunas de las historias más emblemáticas de la tradición oral andina.

Con ilustraciones a todo color y un estilo gráfico cautivador, este libro es una recopilación de cuatro fascinantes relatos que llevarán a los lectores a descubrir la riqueza cultural del Perú.

“La leyenda de los hermanos Ayar”, “La leyenda de Illapa y los Amarus”, “La leyenda de Pachamama y Yacumama” y “La leyenda del Valle del Colca” son algunas de las historias que se presentan en este volumen.

La presentación del libro será el viernes 19 a las 7:00 p.m. en la librería SBS de Arequipa , donde el autor dialogará con Virginia Borja y Erly Almanza.

“Mitos y Leyendas Ancestrales del Perú” es perfecto para pequeños lectores que deseen disfrutar, aprender y conectarse con la cultura peruana.

SOBRE EL AUTOR

Óscar Barriga, escritor arequipeño y fundador de Tawa Estudios, es conocido por su trabajo en difundir la identidad peruana a través de historietas y novelas gráficas.

Su obra “Ayar, la leyenda de los incas” fue presentada en la Comic-Con de San Diego en 2012, lo que le abrió camino en el ámbito internacional.

