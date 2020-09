El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico estrena este 25 de setiembre, la cuarta edición del Festival de Creación Escénica Contemporánea SÓTANO 2. La cita, virtual como lo vienen siendo todos los espectáculos culturales debido a la pandemia del coronavirus, está conformada por el trabajo de diez creadores peruanos, expresado a través de siete obras virtuales y tres cortos de video danza que serán expuestos a lo largo de seis meses en la plataforma TEVI LIVE.

La propuesta de SÓTANO 2 apunta a fusionar las formas teatrales y audiovisuales tradicionales en busca de construir nuevos códigos de comunicación y de relación con el público.

“Es un nuevo camino que atravesamos de manera colectiva, desde la incertidumbre que regala todo proceso creativo (virtual o no). La diferencia, es que hemos tenido que reconocer, asumir y cuestionar las características de nuestros cuerpos virtuales en pantalla. Un proceso que nos ha llevado de la frustración a la fascinación (y viceversa). Pero siempre buscando nuestra manera de contar desde el presente”, explica Rocío Limo, directora de “Macbeth, yo no me voy a morir”, la obra que abre esta serie de espectáculos.

MACBETH, YO NO ME VOY A MORIR es la versión de Jorge Eines del clásico inglés de William Shakespeare





Sobre “Macbeth, yo no me voy a morir”, la cual es una adaptación del dramaturgo Jorge Eines, Limo sostiene: “El reto de llevar a escena esta versión del clásico de Shakespeare, en medio de este contexto, ha sido revelador. Descubrimos, desde las pantallas, el enganche tóxico que sostiene a esta pareja: la ambición por el poder y la búsqueda de la eternidad. Nos parece importante preguntarnos y cuestionar los paradigmas de lo ‘masculino’ y lo ‘femenino’ a través de la derrota de los Macbeth. En nuestro montaje virtual, la música es un protagonista más que, con su fuerza, nos lleva dentro de este loop eterno y frenético a conocer la pasión y condenada entre drogas que descolocan a sus cuerpos mutilados por la pantalla. Es desde ahí donde los Macbeth se encuentran y vuelven a decidir, una y otra vez, hacer la guerra”.

Forman parte de esta obra Vera Castaño y Eliana Fry García.

SOBRE LAS OBRAS

“Macbeth, yo no me voy a morir”: Consta de cuatro funciones. La obra va del 25 de septiembre al 3 de octubre, viernes y sábado 9:00pm.

“Muerde”: Drama/suspenso escrita y dirigida por Francisco Lumerman (Argentina). Actúa: Alfonso Dibós. Va del viernes 23 y sábado 24 de octubre 2020.

“Preludio, ficciones del silencio”: Drama documental performático bajo la creación, dirección y desarrollo de Diana DAF Collazos. Va del 6 al 14 de noviembre, viernes y sábado.

Durante los próximos seis meses -de septiembre 2020 a febrero 2021- se presentará el trabajo de diez creadores peruanos, expresado a través de siete obras virtuales y tres cortos de video danza.





“Majareta en des_concierto”: Performance musical bajo la creación, dirección y desarrollo de Mario Ballón. Del 27 de noviembre al 5 de diciembre, viernes y sábado.

“El apellido comienza conmigo”: Teatro Documental bajo la creación y dirección de Chaska Mori. Actúan: Chaska Mori y Steven Buendía. Va del 15 al 23 de enero 2021, viernes y sábado.

“Pata de león”: Investigación escénica intermedial. Dirigido por Lucero Medina Hú. Actúan: Lucero Medina Hú, Yolanda Rojas, Julio Beltrán y Patricia Díaz. Va del 5 al 13 de febrero 2021, viernes y sábado.

“Fin”: Tragicomedia. Escrita y dirigida por Alonso Núñez y Massah Lúcar. Actúa: Alonso Núñez. Se estrena el viernes 26 y sábado 27 de febrero 2021.

Datos

Entrada general: S/. 20.00

Entradas a la venta en la plataforma TEVI. Link aquí.

