Carlos Fernández (Universidad Autónoma de Madrid) y Valentino Gianuzzi (Universidad de Mánchester) tienen más de quince años investigando la vida y obra de César Vallejo. Han publicado los libros: “César Vallejo: textos rescatados” (2009), “César Vallejo en Madrid en 1931″ (2012, 2022), “Imagen de César Vallejo: iconografía completa” (2012,2017), “Ser poeta hasta el punto de dejar de serlo: pensamientos, apuntes, esbozos” (2018) y “La Bohemia de Trujillo: 100 años después” (2020). Fueron coordinadores de “Contra todas las contras: 100 años de Trilce” (2022). Y recientemente publicaron “César Vallejo. Correspondencia 1910-1938″ (dos volúmenes. Edic. UCV, 2023). Esta publicación es pulcra y está protegida por un estuche que contiene a los dos volúmenes de cartas escritas por Vallejo y también las respuestas dirigidas a él. Sin duda que Vallejo cada año despierta más investigación, pues el año anterior, 2022, Jesús Cabel (con auspicio de la URP) publicó “César Vallejo, correspondencia completa”.

Correspondencia 1910-1938

Lo particular de esta investigación es que no solo se recopilan cartas, sino que, además, se incluyen notas aclaratorias que intrigan a una mayor penetración en la vida y obra de César Vallejo. Por lo azaroso de su vida, la correspondencia de César Vallejo es la llave para abrir el universo documental de su biografía y bibliografía. En esta edición se recogen todas las cartas que se conocen escritas por Vallejo y dirigidas a él; va en dos volúmenes (338, 335 páginas).

Volumen uno

En este primer volumen se exponen las cartas escritas entre 1910 y 1928. Se incorpora la correspondencia ya conocida, además otras misivas hasta ahora inéditas y que están dirigidas a Tristan Tzara y Xavier Abril. Asimismo, y considerando imprescindible en la comprensión lectora del “Proceso Vallejo” (Germán Patrón Candela) se suma a esta correspondencia, el total de las solicitudes que Vallejo envió, durante su estadía en la cárcel de Trujillo, solicitando su libertad.

Volumen dos

El segundo volumen recoge las cartas escritas entre 1929 y hasta la muerte del poeta. El tomo incluye, entre otras, misivas hasta ahora desconocidas, dirigidas a José Eulogio Garrido y Juan Larrea, e incorpora a la correspondencia fragmentos de las cartas que le dirigió a su esposa Georgette Philippart.

Cartas y literatura

Fernández y Gianuzzi precisan que “en materia literaria es poco lo que las cartas ofrecen”. “Casi no se conoce correspondencia —literaria— de Vallejo, entiéndase como tal aquella que revela algunas de sus opiniones sobre autores, lecturas o proyectos poéticos, narrativos o teatrales. Las únicas excepciones la encontramos en cartas muy contadas, que sobresalen dentro del corpus: la carta del 29 de enero de 1918 a Óscar Imaña, la dirigida a sus amigos de Trujillo, o la carta del 08 de agosto de 1934 a Fedor Kelin, en la que comenta su obra teatral Presidentes de América” (p. 14).

Vallejo y los jóvenes

Vallejo escribe a los jóvenes poetas que se dirigen a él durante su vida parisina (Alejandro Peralta, Emilio Armaza, José Varallanos, Nazario Chávez, Juvenal Ortiz, entre otros). Estas misivas son las que más se acercan al tipo de cartas literarias, no obstante que las cartas fueron motivadas por los envíos de libros que preceden. Fernández y Gianuzzi consideran que en sus “breves mensajes Vallejo siempre anima a los poetas y es elogioso con su obra quizá siguiendo la deferencia que con él tuvo José María Eguren” (p. 14).

Destinatarios

Se consideran las cartas y los destinatarios más importantes: Pablo Abril de Vivero (117 cartas), Juan Larrea (40 cartas), Gerardo Diego (13 cartas), Fedor Kelin (12 cartas), Juan Domingo Córdova (12 cartas), Luis Varela Orbegoso (8 cartas), Carlos Godoy (8 cartas), Ricardo Vegas García (8 cartas), Luis Alberto Sánchez (7 cartas), Oscar Imaña (5 cartas), Aurelio Miró Quesada Sosa (5 cartas) y Luis E. Valcárcel (3 cartas). (pp. 26,27).

Contenidos

El viaje de Vallejo a Europa se da principalmente por la preocupación que sentía por el proceso judicial que lo llevó a estar preso 112 días y el cual aún se encontraba abierto. No ocurrió como en el caso de otros artistas e intelectuales que viajaron a Europa en busca de oportunidades culturales. Como en la poesía de Vallejo, en su correspondencia hay vida, solidaridad y lucha: “En Lima, en Trujillo, en la miseria, en la embriaguez, en la orfandad, en la prisión, en duros trances siempre. Y siempre he tenido la suerte de que me auxilie y me acompañe algún espíritu fraternal, que, como el tuyo, me ha salvado a menudo de tal o cual crisis lamentable. Cuántos años hace ya, desde 1921. ¡Hace ya 5 años, nada menos!”, le escribió a Manuel Vásquez Díaz, integrante del Grupo Norte, el 26 de abril de 1926 (p. 198). Siempre estuvo atento a los acontecimientos en el Perú, no solo políticos, sino en sucesos como la condena a José Santos Chocano por asesinato. “Me dicen que a Chocano le han condenado a 3 años de prisión. Ya decía yo que le condenarían a menos de 5 años, a raíz de las audiencias verbales”, le comenta a Pablo Abril el 6 de julio de 1926 (p. 216). Constantemente buscaba información de los intelectuales peruanos. A leer sus cartas, ahora.