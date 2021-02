Hoy celebramos el cumpleaños número 56 de la reconocida escritora Megan Maxwell. Con más de cuarenta novelas publicadas, además de cuentos y relatos en antologías, Maxwell se ha consagrado como la mayor exponente de la literatura erótica en el Perú y el mundo.

Apropósito de su onomástico, te brindamos una recomendación de cinco de sus libros que pueden ayudar a entender el universo Maxwell. Además, los libros los puedes encontrar en todas las libarías a nivel nacional bajo el sello de Planeta de Libros Perú.

Libro: ¿Hola, te acuerdas de mí?

Sinopsis:

La novela más íntima y personal de Megan Maxwell, con la que te emocionarás de principio a fin Alana es una periodista independiente que se refugia en su profesión porque es muy escéptica en cuestiones de amor. Un día, la revista para la que trabaja le encarga un reportaje en Nueva York, y allí, los caprichos del destino harán que conozca a Joel Parker, un atractivo norteamericano. Sin em­bargo, cuando Alana descubre que es capitán de la primera división de Marines del ejército de Estados Unidos, huye de él sin mediar palabra.

Si te gusta Megan Maxwell, no puedes dejar de leer su novela más íntima, basada en la historia de su madre y repleta de momentos emotivos que te harán tener los sentimientos a flor de piel.

Libro: Saga literaria Pídeme lo que quieras.

Sinopsis:

Erótico… sensual y tremendamente morboso… Una novela que reúne las fantasías de MUCHAS mujeres.

Tras la muerte de su padre, el prestigioso empresario alemán Eric Zimmerman decide viajar a España para supervisar las delegaciones de la empresa Müller. En la oficina central de Madrid conoce a Judith, una joven ingeniosa y simpática de la que se encapricha de inmediato.

Libro: Siempre te encontraré

Sinopsis:

Tercer volumen de la saga que consagró a Megan como la autora más querida del género. El laird Kieran O’Hara y sus guerreros son atacados por unos villanos mientras pernoctan en el bosque cercano al castillo de Caerlaveroch, pero una misteriosa banda de encapuchados, liderados por una mujer a la que los aldeanos llaman «Hada», consigue salvarlos.Angela es la menor de las hijas del laird Kubrat Ferguson. Todo el mundo cree que es una muchacha débil, temerosa de los caballos y que tiembla ante el acero. Cuando Kieran la conoce, la actitud tímida de la joven, su torpeza y su sentido del pudor ante su caballerosidad y galantería llaman su atención, sin saber que aquélla es la encapuchada a la que anda buscando.

Libro: Melocotón rojo

Sinopsis:

Una novela auténtica y divertida que no te dejará indiferente. ¿Te la vas a perder? Ana y Nekane regentan un estudio de fotografía en el casco antiguo de Madrid. Un día se declara un incendio en su edificio y, aunque están acostumbradas a trabajar con modelos de lo más glamurosos, no pueden dejar de sorprenderse ante aquellos valerosos «machomanes» vestidos de azul que no se preocupan porque su pelo se encrespe ni sus manos se ensucien.

Libro: Yo soy Eric Zimmerman Volumen I y II

Sinopsis:

¿Te atreves a vivir las fantasías femeninas de la mano de Eric Zimmerman? Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán. Siempre he sido un hombre frío e impersonal, que disfruta del sexo sin amor y sin compromiso.

No te pierdas este spin-off de Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras se convirtió en el libro más vendido de 2013, y la historia de amor de Eric y Judith ha hecho disfrutar a más de medio millón de personas. ¿Quieres conocer de primera mano a uno de los hombres más deseados de todos los tiempos?

