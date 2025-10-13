Con elogiosos comentarios de críticos literarios presentaron “Colegiales”, obra poética de Carlos Cerna Bazán en abarrotado recinto de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

“Colegiales” es un conjunto de poemas acerca de las vivencias y contextos; memorias, voces y experiencias de la vida estudiantil con la mirada crítica y humana de Cerna Bazán en Trujillo en la década de los años 70. Década de convulsiones sociales, y ricos, múltiples y efervescentes movimientos culturales y creativos en el Perú y el mundo. Integra desde aquellos años el grupo literario Nuevo Amanecer y sus versos han sido publicados en revistas y antologías literarias.

Los cometarios los hicieron los reconocidos escritores Bethoven Medina, Gustavo Benites Jara y Jorge Luis Ronca, director de la prestigiosa editorial peruana Arteidea, además de ser notable poeta peruano.

La parte emotiva la dieron los entusiastas creadores integrantes del exitoso Proyecto Poesía Joven 2025, quienes con singular pasión y madurez declamaron y leyeron los versos de Cerna Bazán, ya que “Colegiales” fue escrita en la adolescencia del escritor, describiendo la vida y el contexto social desde una mirada fresca y profunda de esa etapa de la persona.

“La poesía y el arte nos transforman para soñar y bregar por una humanidad mejor. Cumplo con la deuda con mi juventud y mi compromiso con mi arte de filigrana, poesía, madre de toda forma de escritura. Pocas veces tanto público y de alta sensibilidad en el tradicional Proyección Social UNT. Larga y feliz vida a “Colegiales”, dijo Cerna Bazán.