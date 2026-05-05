El colectivo Artar Comunicaciones anunció la convocatoria de su primer concurso de poesía, titulado “Poemas a Lorca”, una iniciativa cultural que busca rendir homenaje al universo creativo del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca.

El certamen se desarrolla en el marco de los 90 años de la partida de García Lorca y propone a los participantes presentar un poema inédito inspirado en elementos asociados a su imaginario literario, como la luna, la infancia, la muerte, el deseo, la libertad, la tierra y el duende.

Convocatoria abierta hasta junio

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio de 2026 y está dirigida a personas mayores de 18 años, peruanas o residentes en el país.

El concurso otorgará al ganador un premio de S/ 1,000, además de un certificado y difusión cultural por parte de la organización.

Artar Comunicaciones busca abrir espacio a nuevas voces

“El arte no puede quedarse en el silencio cuando hay tanto por decir. Este concurso nace desde la necesidad de volver a la palabra como refugio y como acto de resistencia. Lorca no es pasado, es una herida viva que sigue escribiendo con nosotros”, señaló Pilar Martell, directora de Artar Comunicaciones.

La iniciativa forma parte de la propuesta cultural de Artar Comunicaciones para generar espacios abiertos a nuevas voces y fomentar la creación literaria desde una mirada contemporánea.

La artista y colaboradora Andrea Blas también destacó la importancia de promover estos espacios. “Hay una urgencia por escuchar nuevas voces, por devolverle a la poesía ese lugar íntimo, pero también colectivo. Este concurso es una puerta abierta para quienes aún creen en la palabra”, indicó.

Cómo participar en “Poemas a Lorca”

Las personas interesadas deberán enviar sus obras al correo artarcomunicaciones@gmail.com. En el asunto del mensaje deberán colocar: Concurso de Poesía Lorca 2026.

Con esta primera edición, Artar Comunicaciones reafirma su compromiso con la difusión del arte y la literatura, a través de una convocatoria enfocada en la poesía como expresión de memoria, belleza y resistencia.

Datos clave

Concurso: “Poemas a Lorca”

Organiza: Artar Comunicaciones

País: Perú

Convocatoria: del 1 de mayo al 30 de junio de 2026

Participantes: mayores de 18 años, peruanos o residentes en el país

Premio: S/ 1,000, certificado y difusión cultural

Envío de obras: artarcomunicaciones@gmail.com

Asunto del correo: Concurso de Poesía Lorca 2026