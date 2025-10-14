En una jornada de arte y concienciación, los alumnos de diferentes instituciones educativas realizaron con gran éxito el concurso teatral interescolar “Exprésate con arte”.

Este se realizó con el principal objetivo de utilizar el arte dramático como una poderosa herramienta para sensibilizar y educar a la juventud sobre los peligros y las diversas formas de la trata de personas.

Los estudiantes demostraron un notable compromiso y talento, presentando puestas en escena cargadas de emotividad y mensajes contundentes que invitaron a la reflexión sobre la importancia de la prevención.

Tras una rigurosa evaluación por parte del jurado, se anunciaron los colegios ganadores que sobresalieron por la calidad de su interpretación, la originalidad de su guion y la fuerza de su mensaje.

El primer puesto lo obtuvo la I.E. Luis Alberto Sánchez. El segundo lugar fue para Nuestra Señora del Pilar. Además, los alumnos participantes fueron acreedores de una mochila con útiles escolares.