Con el objetivo de descubrir nuevos talentos en el campo del dibujo y la pintura; abriendo un espacio de convivencia entre estudiantes a fin de rendir un homenaje al Caballero de los Mares, Miguel Grau Seminario, se realizará mañana 8 de octubre, el XII concurso interescolar de pintura a nivel regional denominado “Color y expresión, Rufino Fiestas Pazo”.

Será en la plaza Miguel Grau del distrito Rinconada LLícuar, donde decenas de estudiantes de diversas instituciones educativas públicas y privadas de la región, darán vida a sus obras con su talento y arte para resaltar la memoria de Grau, que con su legado de sacrificio, entrega y amor por su patria dejó un ejemplo para las presentes y futuras generaciones.

EL TALENTO

Esta propuesta educativa tiene como impulsor al artista sechurano Gabriel Chunga Fiestas, que cuenta con el apoyo de la municipalidad de Rinconada Llícuar en el tradicional concurso que va por su XII edición y cada año atrae a decenas de participantes.

Gabriel Chunga lleva más de 22 años realizando actividades educativas, proyectos, concursos de pintura, eventos culturales, entre otras, como esta vez que buscar descubrir nuevos talentos en lo artístico, que sirvan como ejemplo para el estudiantado de la provincia de Sechura.

“ La pintura es la voz de los colores y con este espacio brindamos nuevamente la oportunidad para que los estudiantes dejen fluir su creatividad, arte, talento y habilidad a través de la pintura en Rinconada Llícuar, y así rendir honor y gloria a nuestro máximo héroe nacional ”, señaló Chunga Fiestas.

ESCOLAR

El concurso escolar atraerá a decenas de alumnos de los colegios de la UGEL Sechura, así como de otras localidades de la región, pertenecientes a la Dirección Regional de Educación, que tentarán llevarse las becas en talleres de arte de la Escuela Superior de Arte Ignacio Merino, premios en efectivo, material artístico, pines dorados, diplomas, certificados y gallardetes que ofrecerán a los ganadores.

Los estudiantes del nivel secundario podrán participar agrupados en las categorías “A”, para los alumnos del 1° y 2° grado y “B”, del 3°, 4° y 5° grado.