“Amanece, amanece, amanece en el norte y el sur”, resonará con fuerza en el día central del emblemático Colegio San Miguel de Piura, que celebra 190 años de fundación. Bajo la dirección del profesor Max Grillo y con el respaldo de una destacada y experimentada plana docente, la institución reafirma su legado educativo en la región.

Hoy, la comunidad educativa del Colegio San Miguel —alumnos, exalumnos, docentes, directivos y padres de familia— se unirá en un desfile en la Plaza de Armas de Piura. El evento contará con la participación especial de la ex Banda Hermandad Sanmiguelina y del exalumno Manuel Coveñas Naquiche, reconocido como Hijo Predilecto y Doctor Honoris Causa en San Salvador.

A las 7:00 p.m., en el patio de honor Sixto Ramírez, tendrá lugar la gran serenata bailable amenizada por la orquesta Spencer y su Rumba.

HISTORIA

El colegio San Miguel fue fundado un 29 de septiembre de 1835 por la Congregación de Hermanos Franciscanos. Es la institución educativa más antigua de Piura y un símbolo de la ciudad, conocido por su resiliencia y formación de generaciones de piuranos, incluyendo presidentes, científicos, políticos, y hasta un Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Su historia está marcada con diferentes ubicaciones hasta llegar a la actual en la Av. San Martín integrando una de las Grandes Unidades Escolares y que por sus aulas han pasado infinidad de promociones, siendo un referente educativo en la región.

CORO POLIFÓNICO

Con gran beneplácito, la comunidad educativa pudo aplaudir el debut del Coro Polifónico, siendo el primero que tiene este plantel, y que es dirigido por la profesora Marita Rishing.

“ El proyecto es gracias a la promoción 1972 Javier Heraud 5to B, que financiaron y apostaron por darle al plantel un coro polifónico, con la finalidad de incentivar a los chicos a la música y a la cultura , y que servirá de ejemplo para todo Piura, de lo que es el colegio San Miguel y cuánto se puede lograr cuando exalumnos tratan de resaltar el lugar donde se educaron ”, dijo Marita Rishing.

Asimismo, indicó que son 35 alumnos los integrantes entre sopranos, contraltos, tenores y solistas. “Son alumnos de los niveles primaria y secundaria de los turnos mañana y tarde; ahora estamos dedicados a la proyección de villancicos escolares”, sentenció.

PREMIACIÓN

Posteriormente, se dio el paso a la ceremonia de premiación de los estudiantes de la Región ganadores de la II Olimpiada Nacional de Geometría “More Ouchi Amd Sons”, que con gran acierto organizó el exalumno sanmiguelino ´72, Manuel More.

Este destacado docente de la Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional Mayor de San Marcos y quien actualmente reside en Rusia, trajo por primera vez, la sede de la Olimpiada Nacional al Colegio San Miguel, teniendo la participación de más de 100 alumnos de diversas Instituciones Educativas de la región.

En el “Nivel 2”, (4to y 5to secundaria), los tres primeros lugares correspondió a Gabriel Flores Molina, Steven Trinidad y Dick Daga.

Mientras en el “Nivel 1” (2ro y 3ro. secundaria), los ganadores fueron Jorge Nieto, Henry Llanos y Diego Salas; y en el “Nivel A” (5to y 6to grado primaria), los tres primeros lugares fueron para Alexander Yarlequé, Andrés Antón e Isabel Gavilano.