Ambientada en la Lima de los años 90s e inicios del 2000, la novela “Lo que queda de nosotros” sigue a Fabricio, un adolescente que intenta encontrar sentido al amor, al sexo, a la religión y a la vida, mientras carga con heridas familiares no resueltas. Junto a él está Luna, su mejor amiga y confidente, en una relación que pudo haber sido una historia de amor, pero terminó siendo un espejo y detonante de todos sus traumas.

Con un lenguaje simple y accesible, Diego Víctor Chávez logra mantener la belleza poética y la profundidad psicológica en cada episodio. La novela desmitifica el amor romántico y explora el daño que puede causarse cuando dos personas se aman, pero no han sanado lo suficiente como para vivir un vínculo sano.

“Lo que queda de nosotros” es ganadora de la primera Convocatoria de Manuscritos de Revuelta Editores, un sello que publica a destacados autores como Jaime Bayly. Esta obra cautivante y visceral aborda temas como el amor en la adolescencia, los vínculos rotos y las heridas que siguen latiendo en la adultez, y está disponible en las principales librerías a nivel nacional.

Sobre el conversatorio:

Para profundizar en los temas abordados en la novela, el martes 15 de julio a las 7:00pm se llevará a cabo un conversatorio de ingreso libre en donde participará el autor junto a Tamara Durant, psicóloga co-fundadora de PsicólogaMente Perú, en una exploración de los vínculos tóxicos a partir de la novela.

El objetivo del conversatorio es presentar la novela desde un diálogo interdisciplinario que explore cómo los traumas emocionales marcan nuestras relaciones afectivas; parte de la premisa de que muchas relaciones amorosas no fracasan por falta de amor, sino por heridas emocionales no sanadas o trastornos mentales no atendidos.

«No queremos hablar de las “relaciones tóxicas” como se supone que son (abusivas, violentas, humillantes), sino de vínculos bien intencionados que fracasan porque sus integrantes, aunque buenas personas, no tienen herramientas suficientes para amar de forma sana», afirma el autor.

“Lo que queda de nosotros” es un claro ejemplo de cómo la literatura abre espacios para hablar de lo que pocos se atreven, pero todos necesitamos.

Para más información sobre el autor Diego Víctor Chávez, los lectores pueden encontrarlo en las redes sociales como @_dondediegodenoche

● El conversatorio se llevará a cabo el martes 15 de julio a las 7p.m., en Vallejo Librería, Av. Camino Real 1119, San Isidro.

