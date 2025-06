Hace 10 años, en tan solo 15 días, la vida de Sheila Alvarado dio un gran giro al conocer la biodiversidad del Parque Nacional del Manu.

Su corta, pero enriquecedora estancia en la estación biológica de Cocha Cashu la llevo a crear un diario de viaje con ilustraciones y apuntes de todas las especies de la fauna y flora nacional que avistó mientras recorría los bosques y el río de la jungla amazónica.

Hoy, la ilustradora y poeta nos entrega su “Abecedario ilustrado de la biodiversidad del Perú”, un libro de tapa dura y gran formato, que bajo el sello editorial Lumen de Penguin Random House, reúne dibujos en acuarelas, bocetos, apuntes y una descripción en rima de especies como el águila arpía, la xylocopa, el yacaré o el zorro de Sechura.

“Recuerdo que cuando estaba en el bote quería llorar y decía: ‘por qué no dije 30 días’. Me quedó tan corto [el tiempo]. Luego llegué a mi casa, me senté y solo quería compartir esta información. Me encantaría que llegara a los colegios. Quiero que sea un libro que te acompañe desde la infancia hasta la adultez”, comenta Sheila a Correo.

¿Cómo viviste tu experiencia en el Manu?

Todos los días yo aprendía algo. La pasión de los biólogos, de la gente que estaba ahí, era permanente, era como una energía cíclica que hacía que tú también quisieras saber más cosas.

¿De quiénes aprendiste?

Estuve con gente que investigaba sobre mariposas, nutrias, aves, el crecimiento de la tierra, arañas, la cocha en sí. Me iban enseñando y contando sus aventuras sobre diferentes cosas.

¿Cómo nació la idea de crear este abecedario?

Soy consciente de que muchos padres a veces hacen el esfuerzo de comprar un libro y no compran libros todo el tiempo. Con ello, yo quería un libro que, como ves, tiene poemas, tiene referentes científicos sobre la biodiversidad y el ambiente.

¿Cómo trabajaste los poemas para cada especie?

Fui muy consciente de la información que quería poner en los poemas. Primero hice una investigación, hice como un cuento, luego pensé, no, es más fácil con el sonido. Entonces, convertí toda esta información en poemas científicos. Cada uno habla del lugar, de lo que consume el animal y de alguna cosa peculiar.

Además, cada página es muy ilustrativa...

Sí, aparte dejé algunas de mis anotaciones que me parecían muy curiosas. Decidí que iba a ser un trabajo hecho a lápiz y acuarela.

Es una experiencia didáctica y muy beneficiosa para la infancia...

Creo que es este libro es esa conjunción de información y de sonoridad para que el niño pueda mantener su atención en algo. Yo soy un adulto disléxico con problemas de atención, pero me di cuenta de que muchas de las cosas que yo recordaba y, que me habían ayudado en el colegio, no venían del colegio en sí, sino venían de los libros que mis padres me habían comprado, de la forma cómo me contaban ellos las cosas.

Con todo este gran trabajo en el abecedario, ¿cuál es tu reflexión sobre nuestra biodiversidad?

Me da mucha pena que tenemos muchísimas especies increíbles, pero el 80% deben estar, por lo menos, en peligro de extinción, es una locura. Creo que uno no ama lo que no conoce y no protege lo que no ama. Y necesitamos que la gente conozca cada vez más nuestras especies.

¿Cómo lograrlo?

Hay muchos biólogos tratando de salvar árboles, aves, especies determinadas, haciendo investigaciones, pero les es muy difícil conseguir fondos para esto. Son trabajos de largo aliento. En realidad, creo que debería haber muchos más fondos para la investigación y para el cuidado de las especies. Hay que poner la atención en esta gente que lleva trabajando años y darles más apoyo para que puedan continuar y se pueda compartir ese conocimiento.

SOBRE LA AUTORA

Sheila Alvarado, escritora

Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes con medalla de plata en la especialidad de Grabado. Ha sido merecedora

de premios por su trabajo en dibujo, ilustración, fotografía, narrativa y poesía infantil.

