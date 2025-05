El psicólogo Roger Velásquez ha creado una forma didáctica de descubrir cuáles son los factores y subfactores de nuestra personalidad que debemos mejorar para lograr el éxito personal.

A través de su publicación “Desbloquea el poder de tu personalidad”, bajo el sello editorial Grijalbo de Penguin Random House, nos brinda una serie de fundamentos científicos y herramientas prácticas que nos encaminan al autoconocimiento para comprender mejor cuáles son esos rasgos personales que influyen directamente en cada aspecto de nuestra vida.

“El libro ofrece entre sus herramientas una evaluación de la personalidad (Big Five Penta) para el lector, que tiene fines didácticos y pedagógicos (...). Lo que intenta es utilizar estos primeros hallazgos que el lector encuentra respecto a sus puntajes en las dimensiones de la personalidad para que a lo largo de la lectura vea qué significan esos resultados y cómo esos puntajes, siendo altos o bajos, pueden estar facilitando o obstaculizando su vida”, detalla Roger a Correo.

¿Cuáles el soporte científico del libro?

El libro está basado en un sistema psicométrico, es un sistema científico que combina la estadística con la psicología, el modelo se llama Big Five, en español los Cinco Grandes, para la medición de la personalidad.

Pero tú has realizado una adaptación de este modelo...

Así es, lo he adaptado de una manera particular, y es lo que llamamos en el libro el modelo Penta. Una versión exclusiva, propia y registrada que hemos desarrollado junto a mi equipo. Es una adaptación al español, y no solamente con las cinco dimensiones de la personalidad, sino que, también tiene subdimensiones que le dan mayor especificidad a la medición.

¿Por qué leer el libro?

Es un libro interactivo en el cual el lector empieza con un conocimiento nuevo sobre su personalidad, quizás un poco difícil de entender, pero que se va a ir revelando a lo largo de la lectura. Por eso es que en el libro se dice: “Ten a la mano tus resultados para que te acompañen en la lectura”.

¿Para qué nos sirve la medición de la personalidad?

Para aprovechar al máximo, en términos de eficiencia, las cualidades innatas de la personalidad de los empleados, por ejemplo. No vamos a poner a una persona muy introvertida en una posición de contacto permanente con el público. Tiene aplicaciones muy concretas en el ámbito organizacional, en el ámbito clínico, en lo que se llama los trastornos de personalidad; en el ámbito vocacional para jóvenes y adolescentes, pero este libro aborda la aplicación en el ámbito del desarrollo y crecimiento personal, para mejorar como persona.

¿Cómo identificar que necesitamos desbloquear nuestra personalidad?

Una manera de lograr cierta objetividad en la mirada que se tiene de uno mismo se da a través de este tipo de herramientas en las que, de una manera objetiva y estructurada, la persona puede identificar los diferentes aspectos de su personalidad midiéndolos de una manera comparativa con un universo, como es a través del test, y reflexionando sobre los resultados que obtiene pero de una manera estructurada y no intuitiva.

¿Qué sucede cuándo no se es consciente de uno mismo?

Por ejemplo, si yo me considero una persona extremadamente organizada podemos encontrar ventajas de siempre encuentro lo que quiero, pero frente a las desventajas que eso trae, por ejemplo, puedo volverme una persona tirana en casa porque quiero que todos sean igual de ordenados que yo. Y eso puede empezar a desarrollar dificultades en la relación de pareja o con los hijos por la falta de tolerancia.

Entonces, el tipo de personalidad determina el éxito de cada persona...

Totalmente. Podríamos decir que influye significativamente. Cuando hablamos de éxito, nos referimos al éxito básicamente social, laboral, profesional, al éxito material.

Cuando hablamos de este tipo de éxito intervienen dos elementos. Por un lado está la inteligencia que psicométricamente se mide con el coeficiente intelectual y por el otro lado, en un peso igual o mayor, digamos, tenemos el aspecto de la personalidad.

¿Cómo podemos trabajar nuestra personalidad?

Debemos tener un mapa de nuestra manera de ser, identificar nuestras fortalezas, debilidades y limitaciones. Además, el libro es un proyecto de trabajar en la propia personalidad, un proyecto de crecer personalmente, contrariamente a lo que muchas personas piensan y lo dice el libro, lo dice en la contratapa, (el libro) no busca cambiar quién eres, sino ayudarte a comprender tu personalidad y aprender a usarla a tu favor.

SOBRE EL AUTOR

Roger Velásquez, psicólogo

Nació en Lima en 1976. Máster en Arquitectura y licenciado en psicología, es conferencista y divulgador de temas de psicología y coaching. Es creador del sistema Penta, un modelo para la evaluación de la personalidad basado en el Big Five.

12 subdimensiones de la personalidad se ven en el libro.

