El pisco peruano no solo forma parte de la tradición gastronómica nacional, sino también del lenguaje cotidiano. Frases populares, expresiones jocosas y términos utilizados en reuniones sociales son recogidos en el libro “De mulas, reses y alcahuetes”, del autor Guillermo Vera.

La obra fue presentada el 29 de octubre en los salones del antiguo local de la Municipalidad de Miraflores, durante una actividad que contó con la presencia de autoridades de la Academia del Pisco Peruano.

Las expresiones populares alrededor del pisco peruano

Durante la presentación, el doctor Eduardo Arroyo Laguna destacó la riqueza del lenguaje utilizado por los ciudadanos para referirse al destilado de uva, así como las expresiones que forman parte de la tradición popular.

Entre las frases mencionadas figuran “De nuevo y acomodarse”, “entre Pisco y Nazca”, “que viva la que prestó los muebles”, “media res” y “la del estribo”, expresiones que reflejan el humor y los usos coloquiales asociados al consumo de pisco.

El libro propone así un recorrido por el vocabulario popular relacionado con la bebida bandera del Perú y las distintas formas en que esta se encuentra presente en la conversación cotidiana.

¿Pisco con mayúscula o minúscula?

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue el debate sobre la escritura de la palabra pisco, particularmente si corresponde emplear la inicial mayúscula o minúscula.

La discusión reunió opiniones de los asistentes y especialistas presentes, y puso en agenda la importancia del lenguaje en la identificación y valoración cultural de la bebida peruana.

Con “De mulas, reses y alcahuetes”, Guillermo Vera aporta una mirada al universo de expresiones populares que acompañan al pisco y forman parte de las costumbres y la identidad cultural del país.