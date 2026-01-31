Un encarte de sopa de letras de las ediciones 42, 44 y 45 ofrece mañana domingo 1° de febrero nuestro matutino, Correo Piura, para todos sus amables lectores, al comprar su diario favorito.

Este suplemento podrá ser compartido por toda la familia para el disfrute de niños, jóvenes y adultos, quienes podrán resolver 15 sopas de letras con 25 temas diferentes y uno gigante en la página central.

PUEDES VER: Este domingo vuelve el entretenimiento con tu diario Correo

BENEFICIOS

Solucionar sopa de letras nos trae como beneficios el de mejorar la agudeza mental, pues pone a desafío al cerebro para buscar, reconocer y recordar palabras.

Al mismo tiempo alivia el estrés al ofrecer un escape a la rutina, ayuda a calmar la mente, a reducir la ansiedad y a promover la relajación.

Por otro lado, resolver sopa de letras es mejorar el vocabulario y la ortografía y conocer nuevas palabras encontradas. Además, apoya el aprendizaje de un nuevo idioma o lenguas.

Se podrá hallar mayor fluidez en el habla, ya que por lo general, las sopas de letras están divididas en categorías o temas, lo que permite que el lector pueda conocer nuevas palabras y asociarlas a un contexto. Y por si fuera poco se mejora la agudeza visual y la concentración.

MIRA ESTO: Piura: Hoy inauguran la exposición pictórica “Evocando a Merino II“

GRATIS

Este rompecabezas se puede convertir en una competencia saludable para ver quién lo resuelve primero, o en una actividad que se puede realizar en equipo compuesto por adultos y chicos, pues está hecho para todas las edades.

El encarte busca estimular la imaginación, descubriendo palabras escondidas en un cuadrante donde podrá hallar palabras , ya sea en forma diagonal, horizontal o vertical.

Pueden ser compartidas en casa, basta este domingo adquirir el Diario Correo en los quioscos más cercanos para recibir gratis el encarte, que no se venderá por separado.