La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Piura participó en la XVIII Feria Agropecuaria, Artesanal, Gastronómica, Ecológica y Turística FERAGRO 2025 “Tierra y Tradición”, que se realizó en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba.

En ella instaló un stand informativo donde se difundió la estrategia nacional “Perú sin Racismo” a través del servicio Alerta contra el Racismo y sus canales de atención.

Asimismo, se promovió la campaña “Yo me identifico con orgullo en los Censos 2025” orientada a fortalecer la autoidentificación étnica y el reconocimiento de la lengua materna.

OTRAS ACTIVIDADES

También se visitó el caserío de Chilcapampa, una comunidad quechuahablante de la variante cañaris, donde se llevó a cabo un primer encuentro con autoridades y pobladores para fortalecer los lazos de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural en la provincia de Huancabamba.

Con estas acciones, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura reafirmó su compromiso de promover una sociedad inclusiva, libre de discriminación y orgullosa de su identidad cultural.