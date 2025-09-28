“El algarrobo y la mariposa” es un cuento profundamente simbólico y poético que ubica a Jaime Campos Hernández en la avanzada de la literatura infantil y juvenil de La Libertad y del norte peruano. En esta obra nos transmite importantes reflexiones sobre la vida, la naturaleza, la soledad, la memoria, el paso del tiempo, y el valor de la comunicación entre generaciones y especies. Será presentado en el XLIII Encuentro Nacional de Literatura infantil y juvenil, en Chepén, del 2 al 4 de octubre.

Contenido

En el contenido y trama del relato se identifican los siguientes temas principales: a.- La sabiduría del tiempo: el algarrobo, como símbolo de la experiencia, comparte con la mariposa el aprendizaje que ha obtenido a lo largo de los años. b.- El contraste entre juventud y vejez: se refleja en la vitalidad e inquietud de la mariposa frente a la calma, el cansancio y la memoria del algarrobo. c.- La conexión con la naturaleza: ambos personajes representan formas de vida que sienten, sufren y se relacionan entre sí y con su entorno: las hormigas, el zorro, el conejo, las garzas, los gallinazos, los gorriones. d.- La fragilidad y la belleza: la mariposa simboliza lo efímero y hermoso de la vida, mientras que el algarrobo muestra fortaleza y resistencia. e.- La importancia de escuchar: a través del diálogo, se destaca el valor de compartir historias y aprender unos de otros, más allá de las diferencias.

Recursos

Dentro de los recursos literarios destacados figura la personificación: tanto el algarrobo como la mariposa están humanizados. Tienen pensamientos, emociones y capacidad de diálogo. Hasta que el hombre participa con contaminación ambiental al aplicar dosis excesiva de químicos (Cap.III). Jaime Campos es un artista del canto y de oficio literario, lo que le permite ofrecernos metáforas y símbolos: conserva la edad de vivir pies en tierra, simboliza una existencia intensa marcada por la soledad pero también por la independencia. Por su infancia vivida en ciudad popular, las cometas representan los recuerdos felices, la niñez y la fugacidad de la alegría (Cap.IV).El lenguaje narrativo poético se basa en el uso de descripciones sensoriales, como los amaneceres y las tardes de sol, a veces bajo la lluvia, con matices azul–anaranjado las ramas del algarrobo, que enriquecen la narrativa. Aunque su tono es nostálgico y reflexivo, el relato tiene un ritmo pausado y meditativo, ideal para inspirar a los lectores a pensar en los seres vivos, en la vida y el tiempo (Cap. V).

Valores

Los valores o enseñanzas que nos deja este hermoso cuento son: escuchar a los mayores permite aprender del pasado y evitar errores. La belleza no está solo en la juventud, sino también en la experiencia. La vida es pasajera, por lo tanto, hay que vivirla con humildad y respeto. La naturaleza está viva, siente, y merece cuidado y admiración (Cap.VI). El cuento tiene subtemas que desarrollan la sensibilidad emocional y social. Hay que resaltar la amistad intergeneracional entre lepidópteros y el algarrobo, lo que nos enseña que la verdadera amistad puede surgir entre seres diferentes y de distintas edades (Cap. VII).

También se identifica el respeto por la naturaleza: el relato transmite un mensaje ecológico importante: los algarrobos sienten, sufren y necesitan protección frente al daño humano. Esto desarrolla la conciencia ambiental desde edades tempranas, lo cual nos parece un gran acierto de Jaime Campos. Asimismo, tenemos que vivir con resistencia y resiliencia ante la tristeza y la soledad: el algarrobo expresa emociones complejas como la pérdida, el miedo y el aislamiento. Este enfoque ayuda a disminuir la tristeza como parte natural de la vida (Cap. VIII).

Interpretación

En la interpretación del texto “El algarrobo y la mariposa”, analizarlo desde la literatura infantil y juvenil permite enfocarnos en cómo el texto transmite sus valores, enseñanzas y emociones de manera accesible, simbólica y significativa para niños y jóvenes. Aquí se tiene una interpretación completa desde esa perspectiva: sobre las aves inquilinas del amigo algarrobo. También, aparecen doce conejos blancos, la lechuza, la cigarra y las luciérnagas (Cap. IX).

En la literatura infantil y juvenil es frecuente usar animales o elementos de la naturaleza personificados para reflejar emociones humanas y transmitir enseñanzas de forma indirecta pero profunda. Y esta función lo cumple el libro. Aquella mariposa llevaba en su memoria al amigo algarrobo, que aún tenía mucho que contar a los conejitos blancos bajo la luz de la luna (Cap.X).

Resumen

En los diez capítulos se presentan escenarios del norte peruano, otros son visuales e imaginativos: el paisaje seco, las cometas flotantes, las ramas con algarroba y las mariposas humanas estimulan la visualización creativa. Las enseñanzas (moralejas implícitas) son las siguientes: escuchar con respeto nos enriquece. La sabiduría no está en la rapidez, sino en la profundidad. La belleza más valiosa no es la externa, sino la que deja huella. La naturaleza tiene voz, y merece que la escuchemos. En definitiva, las diferencias (edad, especie, origen) no impiden la amistad. Hay que leerlo.