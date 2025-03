En el 2016 Víctor López Gonzales publicó con ediciones OREM “Las llaves”, su primer libro de poemas. La publicación de este poemario representaba el inicio de una carrera literaria que, con el tiempo -nueve años después- seguiría forjando su camino. En el 2018 López Gonzales presentó “Agnóstico”, su segundo poemario. Ambos textos, desde mi perspectiva, fueron significativos para que su autor forme su propio estilo narrativo con los recursos que el lenguaje poético alberga. En su narrativa, Víctor López ha buscado constantemente la creación de imágenes simbólicas que transciendan el solo hecho de contar una historia en la que los personajes hacen cosas.

Víctor López Gonzales publica en el 2019 “Designios”, su primer libro de cuentos. Desde el inicio del cuentario se puede apreciar el protagonismo de los personajes femeninos, sobre todo, el de aquellas figuras que han luchado para que el destino de las mujeres se libre de las condiciones de subalternidad a las que se ven expuestas. Esto último se ve de manera significativa en los cuentos “Similitudes casi” y “Ceremonia para Valeria”. Siguiendo con la lógica de su primer cuentario, aparece en el 2020 “Las muertas y los griegos”, un libro que muestra cómo las relaciones de machismo y subalternidad que vivimos hoy en día -desde la exploración de los mitos y las tragedias griegas- condenan a la figura femenina. Finalmente, en el 2023 López Gonzales publicó su primera novela “María en tres días”. Este texto ha sido concebido a partir de los testimonios de mujeres víctimas de violencia.

La aparición del suspenso narrativo

En febrero del 2025, Víctor López Gonzales nos presenta “Se anuncia el suspenso”, su tercer libro de cuentos. Este cuentario no deja de lado el protagonismo del personaje femenino, sin embargo, en su trama no solo habitan los temas relacionados a las cuestiones históricas y filosóficas del mundo griego ni la exploración del sentir femenino desde su subalternidad; además, encontramos ejes temáticos relacionados a la trama policial y el manejo del suspenso cinematográfico. En casi todos los relatos de “Se anuncia el suspenso” se evidencia la intención de desarrollar un entramado narrativo que alberge a personajes conflictivos que giran en torno a una situación en común: el asesinato inesperado y misterioso de una víctima. En el cuento “Los actos fallidos” el narrador nos presenta inicialmente una escena sentimental afectiva en el que dos jóvenes enamorados van a encontrarse; al menos eso es lo que percibimos los lectores de lo que el narrador protagonista nos dice. Recién en la segunda parte del cuento se nos revela la verdad; “Sí, sí, una conmovedora historia de amor, pero yo no te pedí que me relataras esa huevada. De nuevo, te pregunto: ¿por qué mataste a Rebeca? Si quieres, olvídate de esta cuestión y mejor dime qué carajo hiciste con el cadáver”. El final de este cuento es interesante, sobre todo, por el giro que se presenta al final sobre quién es la víctima y quién es el asesino.

Otro cuento en el que se trabaja de forma significativa la trama policiaca y el suspenso es el cuento “Noche indiscreta en calle Galeno”. El título indudablemente guarda relación con la película “La ventana indiscreta”, cinta dirigida por el célebre maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Al igual que en la película, en el cuento un personaje observa cómo en el edificio del frente se comete un asesinato. El crimen altera la vida cotidiana del todo el vecindario; “el hombre embiste con el cuchillo en alto. La joven, desesperada, salta por la ventana. Del quinto piso del asfalto. Un golpe seco que apenas permite identificar el crujir de los huesos”. Es interesante la atmósfera de violencia que tiene el relato; antes de que se cometa el crimen, los protagonistas ya viven un clima de tensión y violencia; los que ven la discusión -a su vez- también viven situaciones similares que quizás terminen de la misma manera.

La consolidación de una narrativa

Un cuento que revela la intención literaria de Víctor López Gonzales es “Cabina telefónica”; aquí se desarrolla una idea del cine de Alfred Hitchcock: “Rodaría también de buena gana todo un film en una cabina telefónica”, dice Hitchcock. Tanto en este relato como en los demás, se busca cohesionar las herramientas del cine de suspenso con la creación literaria. En “Se anuncia el suspenso” Víctor López Gonzales nos presenta nueve historias que buscan cohesionarse alrededor de un elemento en común: el crimen y el suspenso cinematográfico. Además, de los cuentos comentados, es recomendable revisar sobre todo “Salvo una catástrofe”, “Día de limpieza” y “Contaminación: el incompleto caso del Hotel Bruder”. Con este libro, Víctor López no deja del todo sus temas anteriores, pero esta vez les ha dado otras dimensiones en su narrativa, lo cual es una evidencia significativa del trabajo literario que viene haciendo desde que publicó su primer libro de poemas.

