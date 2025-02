Entre los políticos contemporáneos, especialmente de nuestra región, José Murgia Zannier debe ser una de las personalidades más cultas, educadas y preparadas, a diferencia de una inmensa cantidad de políticos, dirigentes, funcionarios y autoridades, cuyo nivel moral y cultural es deplorable. Especialmente si viven alejados del libro y la lectura.

Pero esta imagen se asocia también al perfil de otros importante políticos y dirigentes. Al azar mencionamos las notables personalidades de José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, el propio Fernando Belaúnde Terry, Alfonso Barrantes Lingán, para no mencionar a autores más próximos a nuestro tiempo.

Asimismo, como político y exautoridad, Murgia es ejemplo de moral, honestidad y extraordinario nivel educativo y cultural. Por eso, retirado de la función pública, viene entregando a la comunidad una producción intelectual que comprende varios volúmenes de su autoría. Es la apreciación que nos dejan los diversos volúmenes que viene publicando y entregando a la comunidad: “Pulso y latido de Trujillo”, “De Trujillo a Atlanta” (correspondencia con su padre de Trujillo a USA), “Memorias 1980-2006″ como alcalde provincial y presidente del gobierno regional de La Libertad”, “Memoria de la Cooperación Técnica internacional” y otros importantes volúmenes. Es deber, especialmente de los políticos, incluidas especialmente las autoridades actuales, recorrer las respectivas páginas.

DESDE HAMBURGO, ALEMANIA

Pero la más fresca publicación de Murgia es el breve, sencillo y esclarecedor texto “Recomendaciones para la conducción del Partido Aprista Peruano”, escrito por Haya de la Torre los días 6, 7 y 9 de diciembre de 1965, en la ciudad de Hamburgo, Alemania, antes de ser sometido a una muy riesgosa intervención quirúrgica, cuya probable consecuencia sería la muerte del paciente, la misma que, no obstante, ocurrió varios años después.

El mencionado volumen, publicado ahora con motivo de la celebración del Día de la Fraternidad, que celebran los miembros del mencionado partido político y que nosotros difundimos con la mayor amplitud de criterio, en realidad es de una riqueza informativa y pedagógica extraordinaria y casi desconocida, al menos para nosotros. También seguramente lo ignoran muchos políticos actuales y las nuevas generaciones de peruanos, por lo que nos parece pertinente reproducir algunas recomendaciones que pueden parecer novedades, pero cuyo enunciado los formuló el líder aprista en las circunstancias mencionadas.

ENERGÍA ELÉCTRICA, IRRIGACIONES, REFORMA AGRARIA

“Hay que utilizar nuestras fuentes naturales de energía; hay que irrigar nuestras inmensas tierras sin agua; hay que tecnificar nuestra producción y extender el cooperativismo a todos los campos de nuestra economía indígena. Hay que hacer justicia verdadera con la Reforma Agraria, sin olvidar que para que ella sea completa se debe crear riqueza para el que no la tiene ampliando las áreas de cultivo y distribuyendo justamente las tierras que se irriguen”.

NO SOLO LA REGIÓN LA LIBERTAD

El mensaje de Haya de la Torre considera al Perú como una totalidad armónica; por eso no prioriza un departamento o región y omite otros, sino que una visión integradora comprende un desarrollo justo y total; por eso hay que “Defender el ¨Proyecto del Mantaro que dará energía a tres departamentos y significa un gran progreso para el Perú”.

También el distinguido político pide a sus partidarios “irrigar nuestras inmensas tierras sin agua; hay que tecnificar nuestra producción y extender el cooperativismo a todos los campos de nuestra economía indígena”.

“Que la Corporación de La Libertad, al constituirse, inicie de inmediato las gestiones para la obra de Chao y Virú que es ESENCIAL para todo el Perú…”.

COMEDORES Y NAVIDAD DEL NIÑO

Otro aspecto, cuyo origen también desconocíamos o lo atribuíamos a planes interesados u oportunistas de ciertas autoridades o dirigentes, se originan en la propuesta del importante político: “Recomiendo especialmente los Comedores. Si de mis cosas que quedan para el Partido se puede obtener algo, que sea para mejorar el Comedor y para el Super Market Cooperativo”.

EL PANTEÓN DE LOS PRÓCERES

“Debe llevarse adelante la obra de hacer de la Iglesia de la Merced de Trujillo el Panteón de los Próceres de la Independencia, proclamada en aquella mi ciudad de nacimiento, en diciembre de 1820.”

CARRETERAS DEL MARAÑÓN Y DE TRUJILLO A CHIMBOTE

“La carretera de doble pista de Trujillo a Chimbote es obra que el Partido, la CPA y la Corporación Departamental de La Libertad deben proyectar, impulsar y realizar sin demora. Unir Trujillo y Chimbote es una obligación. Chimbote, ciudad de gran futuro, debe ser parte integrante del Sólido Norte.

DÍA DE LA FRATERNIDAD Y NAVIDAD DEL NIÑO

“Que la Navidad del Niño del Pueblo, que yo fundé en 1945, se realice cada año con más extensión y mayor beneficio para los niños y familias pobres. Y que este año no se interrumpa. Contrariamente, debe celebrarse mayormente en mi memoria”

“El día de la Fraternidad debe celebrarse siempre. Debe ser el acto anual consagratorio de la supervivencia del Partido. Mi definitiva ausencia física no debe ser causa de que la conmemoración decaiga o se suprima.”

RENUNCIA A PENSIÓN DEL ESTADO

También nos parece una trascendente lección ética su recomendación: “En mi testamento he renunciado, en nombre de mi familia, a que ningún miembro de ella pida o admita pensiones del Estado invocando mi memoria. Como político yo no he desempeñado ningún cargo público y no deseo que después de muerto aparezca alguien recibiendo dinero del Presupuesto de la República en compensación a pago de servicios que no he prestado. Desautorizo y rechazo cualquier pedido o propuesta, —más si ella viene del gobierno—, que se haga en tal sentido y tomando mi nombre como coyuntura”.