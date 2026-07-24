Tras deslumbrar en París y Burdeos con alta costura circular, biomateriales y telar de cintura en vivo, la firma peruana “Naturaleza Holística” anuncia su selección en el prestigioso Congreso Latino-Europeo de Madrid.

Esta marca de triple impacto continúa consolidando su liderazgo en la escena global del lujo sostenible, habiendo cautivado al público europeo en el emblemático Hotel de Ragueneau de Burdeos durante la 13ª edición de la Semana de Latinoamérica y el Caribe en Francia.

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EN ESPAÑA

Cecilia Paola Román Cuba, fundadora y directora creativa, señala, “anunciamos oficialmente nuestro próximo gran hito internacional, habiendo sido seleccionada para participar en el I Congreso Latino-Europeo de Moda y Regeneración (Universo MOLA), que se celebrará en Madrid, en España, los días 5 y 6 de noviembre”.

En esta importante cita que tendrá lugar en la Universidad Europea, presentará la charla magistral titulada: “El telar de cintura como tecnología de diseño regenerativo“.

“Esta ponencia fue seleccionada por su alto nivel de innovación, calidad y aporte a la transición hacia una industria textil más responsable” , dijo.

Cabe señalar que como antesala a su presentación en el 3D Fashion Week de Lima en noviembre, indicó que las prendas incorporarán tecnología y experiencias inmersivas, radicada en el impacto social y el comercio justo operado desde Piura, beneficiando de forma directa a 67 familias de la Asociación de Madres Artesanas de Yanchalá.

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EXITOSA

El reciente despliegue de la firma por tierras francesas demostró que la identidad cultural de origen es la máxima expresión del lujo contemporáneo.