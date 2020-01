La madrugada de este viernes, el rapero estadounidense Eminem volvió a sorprender a sus seguidores al lanzar un nuevo disco sin previo aviso, tal como lo hizo con su álbum Kamikaze, en 2018.

Esta nueva producción musical -la número 11 en toda su carrera- lleva el nombre "Music To Be Murdered By" y está compuesta por 20 canciones.

El disco cuenta con varias colaboraciones, entre las que se destacan las de Black Tought, Juice Wrld, Ed Sheeran, Young M.A, entre otros.

Según ha explicado en sus redes, Eminem -cuyo nombre real es Marshall Mathers- el título y la portada del disco son una referencia al álbum homónimo del cineasta Alfred Hitchcock.

Además del nuevo álbum, el rapero de Detroit lanzó el video para “Darkness”. Allí se representa un tiroteo en un concierto, donde se pueden escuchar y ver imágenes del tiroteo masivo en Las Vegas.

Cuando termina hay una exhortación que alienta a las personas a registrarse para votar. “Haga que se escuche su voz y ayude a cambiar las leyes de armas en Estados Unidos”, se lee en el texto de cierre, indicando a los espectadores que se registren en Vote.gov.

Lista de canciones de “Music To Be Murdered By”:

1. Premonition (Intro)

2. Unaccommodating (feat Young MA)

3. You Gon’ Learn (feat Royce Da 5’9” and White Gold)

4. Alfred (Interlude)

5. Those Kinda Nights (feat Ed Sheeran)

6. In Too Deep

7. Godzilla (feat Juice WRLD)

8. Darkness

9. Leaving Heaven (feat Skylar Grey)

10. Yah Yah (feat. Royce Da 5’9”, Q-Tip, Denaun)

11. Stepdad (Intro)

12. Stepdad

13. Marsh

14. Never Love Again

15. Little Engine

16. Lock It Up (feat Anderson .Paak)

17. Farewell

18. No Regrets (feat Don Toliver)

19. I Will (feat KXNG Crooked, Royce Da 5’9”, Joell Ortiz)

20. Alfred (Outro)