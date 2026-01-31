Buscan consolidar a Piura como un referente cultural del norte del país a través de la marinera y tondero.
Buscan consolidar a Piura como un referente cultural del norte del país a través de la marinera y tondero.

La promotora cultural “GAL” convoca a todas las parejas del Perú profundo al III Concurso Nacional de “Arte y Cultura, Esencia de un Pueblo” a realizarse en nuestra ciudad el día domingo 8 de febrero.

Este evento de nuestros bailes tradicionales tiene como objetivo consolidar a la ciudad de Piura como un referente cultural del norte del país, resaltando su tradición, su talento y su invaluable aporte al patrimonio cultural inmaterial del Perú.

PUEDES VER:

EL CONCURSO

El III Concurso Nacional de Marinera y Tondero se desarrollarán en las formas de seriado, novel e individual en diferentes categorías de infantes, infantil, juvenil, adultos y máster.

Las competencias serán el domingo 8 en el coliseo del centenario Club Grau desde las 10:00 a.m. bajo la conducción de Julio César, llegado desde Lima.

Un día antes (7:00 p.m.), en el Rincón Criollo de esta misma institución, será la coronación de las soberanas “Ariana I”, “Dayanna I”, “Valeria I” y “Fergi I”.

La promotora fue fundada en febrero de 2024 y nació con el firme propósito de difundir, preservar y salvaguardar las expresiones artísticas tradicionales del Perú, especialmente la Marinera y el Tondero, danzas emblemáticas que reflejan la identidad, la historia y la riqueza cultural del norte peruano.

MIRA ESTO:

IDENTIDAD

Bajo la dirección de Gina Alvarado Lizama, jurado certificada por la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, se distingue por su profesionalismo, transparencia y compromiso con la excelencia artística, habiendo organizado diversos concursos y festivales de alcance nacional.

De esta manera consolida al arte como un valioso instrumento de integración social, fortalecimiento cultural de la identidad cultural y desarrollo humano basada en la inclusión, la equidad y el respeto por nuestras costumbres y tradiciones.

Cabe señalar que hay promotores culturales, artistas y gestores con amplia experiencia en la producción de eventos de alta calidad, donde prima la difusión del arte en general y dejando siempre en alto a Piura, con sus emblemáticos bailes

TAGS RELACIONADOS