La promotora cultural “GAL” convoca a todas las parejas del Perú profundo al III Concurso Nacional de Marinera y Tondero “Arte y Cultura, Esencia de un Pueblo” a realizarse en nuestra ciudad el día domingo 8 de febrero.

Este evento de nuestros bailes tradicionales tiene como objetivo consolidar a la ciudad de Piura como un referente cultural del norte del país, resaltando su tradición, su talento y su invaluable aporte al patrimonio cultural inmaterial del Perú.

EL CONCURSO

El III Concurso Nacional de Marinera y Tondero se desarrollarán en las formas de seriado, novel e individual en diferentes categorías de infantes, infantil, juvenil, adultos y máster.

Las competencias serán el domingo 8 en el coliseo del centenario Club Grau desde las 10:00 a.m. bajo la conducción de Julio César, llegado desde Lima.

Un día antes (7:00 p.m.), en el Rincón Criollo de esta misma institución, será la coronación de las soberanas “Ariana I”, “Dayanna I”, “Valeria I” y “Fergi I”.

La promotora fue fundada en febrero de 2024 y nació con el firme propósito de difundir, preservar y salvaguardar las expresiones artísticas tradicionales del Perú, especialmente la Marinera y el Tondero, danzas emblemáticas que reflejan la identidad, la historia y la riqueza cultural del norte peruano.

IDENTIDAD

Bajo la dirección de Gina Alvarado Lizama, jurado certificada por la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, se distingue por su profesionalismo, transparencia y compromiso con la excelencia artística, habiendo organizado diversos concursos y festivales de alcance nacional.

De esta manera consolida al arte como un valioso instrumento de integración social, fortalecimiento cultural de la identidad cultural y desarrollo humano basada en la inclusión, la equidad y el respeto por nuestras costumbres y tradiciones.

Cabe señalar que hay promotores culturales, artistas y gestores con amplia experiencia en la producción de eventos de alta calidad, donde prima la difusión del arte en general y dejando siempre en alto a Piura, con sus emblemáticos bailes