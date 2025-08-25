EPICA regresa a Lima como parte de su esperada “Latin American Tour 2025”. La cita será el 23 de setiembre en el Centro de Convenciones Barranco.

Con más de dos décadas de trayectoria como agrupación, millones de fans alrededor del mundo y presentaciones memorables en los festivales más prestigiosos del planeta (incluyendo su reciente show en Hellfest), EPICA vuelve a nuestro país un espectáculo renovado.

Liderados por Simone Simons, la banda neerlandesa ofrecerá un repaso por sus discos más emblemáticos, así como material de su más reciente producción discográfica.

El evento contará además con un invitado: Los Fleshgod Apocalypse, banda italiana pionera del symphonic death metal, que hará su debut en Lima con una presentación que combinará técnica extrema y elementos clásicos de alto nivel.