Este miércoles 13, en la feria “pitri y mitri”, en el parque infantil Miguel Cortés de Piura, será presentado el libro “Cómo ha cambiado la vida”, del joven autor Fernando Luján Cruz. Este libro contiene, además, la narrativa, “Un cuento y una pena de amor”, que será de mucho interés para los amantes de la lectura.

“Ofrezco este libro, como un regalo de vida por todas las experiencias difíciles que he vivido. A través de estas páginas, espero que no solo sirvan como liberación, sino también como un ayuda para otros. “ Cómo ha cambiado la vida ” es una invitación al cambio, un viaje espiritual, en que las palabras sencillas se conviertan en protagonistas, explicando sus propias creaciones ”, señala.

PRODUCCIÓN

El escritor Fernando Luján, es un autor autodidacta, sus obras son como un dardo que llega a los más profundo del ser humnao. Ha ecrito las libros: “Un cuento y una promesa de amor”, “Las lágrimas ee mi madre”, “Entre la Luz y las sombras”.

Asimismo “Entre el sueño y la realidad”, “la parábola del loco”, “los mensajes del loco I y II”, “La Luz Misteriosa”, “El pozo de la vida y la muerte”, “Amor de colegial”, Los cantos: “al amor y a la esperanza”, “a la amada”, “al Amor Imposible” y “a mi pueblo”.

El autor se encuentra exponiendo sus libros en la Feria de “La pitri mitri” en la concha acústica del parque infantil Miguel Cortés, donde ofrece diversa producción literaria regional, nacional e internacional.