Un encarte de entretenimiento, donde el reto de palabras pondrá a prueba tu ingenio, entregará Diario Correo de Piura con los crucigramas de las ediciones 9 y 10 producida por “Otro Rollo”, para todos sus amables lectores, al comprar su diario favorito este domingo 1° de marzo.

Este suplemento “Crucimanía” podrá ser compartido por toda la familia, quienes podrán resolver los crucigramas, uno de ellos, gigante en la página central. Además, en la última página podrá descubrir un mundo lleno de creatividad y versatilidad, que solo diario Correo te puede entregar.

BENEFICIOS

Resolver crucigramas es un ejercicio mental que mantiene el cerebro activo, mejora la memoria a corto y largo plazo, y aumenta el vocabulario. Además, reduce el estrés al funcionar como terapia de concentración y agiliza el pensamiento crítico y la capacidad de asociación, aumentando la agilidad mental.

Resolver crucigramas nos ayuda a mantener el cerebro saludable y ágil, reduciendo el riesgo de demencia. También mejora la memoria y lenguaje y refuerza la capacidad de recordar cualquier información.

Los crucigramas nos trae como beneficios la de mejorar la agudeza mental, pone a desafío al cerebro para buscar, reconocer y recordar palabras.

GRATUITO

Estas crucimanías se pueden convertir en una competencia saludable, o en una actividad que se puede realizar en equipo compuesto por adultos y chicos, pues está hecho para todas las edades.

El encarte busca estimular el conocimiento con temas de interés general para todos. Basta este domingo adquirir el Diario Correo desde tempranas horas, en los quioscos más cercanos, para recibir gratis el encarte, que no se venderá por separado.