La vida y el legado de Susana Baca, una de las voces más emblemáticas de la música peruana, llegarán a la pantalla grande a través del documental “Estoy viva”, proyecto de Del Barrio Producciones que será dirigido por el cineasta peruano Josué Méndez, reconocido por películas como Días de Santiago y El caso Monroy.

El anuncio fue realizado por Hugo Coya, gerente general de Del Barrio Producciones y productor general del filme, quien destacó la sensibilidad de Méndez para abordar la riqueza artística y humana de la intérprete afroperuana.

“Con el ingreso de Josué se aporta una mirada única para retratar a Susana Baca en toda su riqueza artística y humana. Queremos que este documental sea un retrato íntimo y a la vez universal de una artista irrepetible cuyo legado trasciende géneros, generaciones y fronteras”, afirmó Coya.

El proyecto recorrerá la vida de Baca desde sus raíces hasta su consolidación como referente de la música latinoamericana, con una trayectoria que abarca más de cinco décadas y tres premios Grammy Latino. Este 2025, además, recibirá el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, reconocimiento otorgado a figuras como Rubén Blades, Caetano Veloso o Fito Páez.

Con estreno previsto para 2026 en cines y plataformas de streaming, Estoy viva promete ser más que un documental: un viaje al corazón de una artista que convirtió su voz en símbolo de identidad y esperanza para el Perú y el mundo.