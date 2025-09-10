La Alianza Francesa de Lima dedicará dos jornadas a la figura de Eugène Courret, fotógrafo francés del siglo XIX cuya obra en el Perú es Patrimonio Cultural de la Nación. La programación incluye una función especial del documental Eugène Courret, de la sombra a la luz el viernes 19 de septiembre (7:00 p.m.) en el Cine Lumière, y al día siguiente un taller gratuito de escritura creativa.

La proyección contará con la presencia de su director, Gérard Thomas, en un conversatorio posterior basado en la investigación del historiador Carlos Estela-Vilela, autor de una tesis doctoral dedicada al legado de Courret.

El filme repasa la trayectoria del Estudio Courret, cuyas imágenes documentan la vida política, cultural y social del Perú decimonónico. La Colección Courret, hoy custodiada por la Biblioteca Nacional del Perú, reúne más de 150 mil placas. Además, se presentan tomas inéditas de la Polinesia Francesa y se reflexiona sobre la fotografía como herramienta de exploración en el siglo XIX.

La programación continuará el sábado 20 de septiembre a las 4:00 p.m. en la sede de Miraflores con el taller “A la carta”, dirigido por Carlos Estela-Vilela, que propone ejercicios de escritura a partir de fotografías, mapas y documentos históricos. Los participantes podrán explorar la experiencia migratoria entre Francia y Perú a través de textos que evocan cartas, diarios y memorias.

La inscripción es gratuita y puede realizarse escribiendo a dac@alianzafrancesa.org.pe.

Con estas actividades, la Alianza Francesa invita a redescubrir a Courret —muy reconocido en el Perú y casi desconocido en Francia— y a activar la memoria mediante el cruce entre imagen, historia y creación literaria.