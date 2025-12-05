La fábula es uno de los géneros más antiguos de la cultura universal y sus orígenes se ubican en el Antiguo Oriente, especialmente en la India. Entre los principales fabulistas se consideran a Esopo y a Fedro durante la época clásica griega. Posteriormente destacaron el francés Jean de la Fontaine, así como los españoles Félix María de Samaniego, Tomás de Iriate y Juan Eugenio de Hartzenbush.

En la literatura peruana son reconocidos fabulistas: Mariano Melgar, en la literatura en lengua española; Mario Franco Inojosa y sus fábulas aymaras; Adolfo Vienrich y las fábulas quechuas; y Luis Urteaga Cabrera, en la literatura amazónica.

WALTER INGA FLORES

En la relación de autores mencionados, agregamos en la época actual el nombre de una figura sobresaliente: el profesor, escritor e investigador Walter Inga Flores, autor de la fresca, renovada y sorprendente selección “Fábulas para un mundo mejor”, que enriquece de manera admirable la educación y especialmente la literatura infantil y juvenil peruana.

Natural de Puno, el autor es profesor de educación primaria, con los grados de maestría y doctorado en educación; también practica la música, especialmente como integrante del Conjunto de sicuris del barrio Mañanazo de su ciudad natal.

En su producción literaria destacan sus libros de narración y especialmente los volúmenes: “Algunos seres de la literatura oral aymara”, “Fábulas del Perú y el universo”, “Pequeñas fábulas”, “Fábulas de la sierra del Perú”.

Con estos antecedentes, el escritor, investigador, promotor y maestro enriquece de manera extraordinaria el proceso de la literatura infantil y juvenil peruana.

VALOR E IMPORTANCIA DE LAS FÁBULAS

Si el autor combina admirablemente el ejercicio de la docencia dirigida principalmente a la niñez de su región, y la literatura, se explica el concepto e importancia que reconoce especialmente a la fábula, la cual, entre otros valores, contiene siempre una primordial enseñanza en la formación de niños y jóvenes; un elevado concepto de la moral como eje de la formación y desarrollo ético de las personas desde sus días de formación escolar; constituye medio de reflexión, crítica y autoconocimiento, porque permite reconocer capacidades, análisis y posibilidades de realización y actitudes; medios de valoración, desarrollo y creación cultural de los pueblos; valoración e interrelación cultural con los demás pueblos y naciones, especialmente de su región y de nuestro país.

FÁBULAS PARA UN MUNDO MEJOR

Según lo expuesto, el distinguido maestro y escritor puneño, miembro de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, no solo es un distinguido profesional de la educación, sino también un sobresaliente investigador y creador que enriquece y desarrolla su tarea formativa en el aula con una rica y consistente producción intelectual plasmada en varios libros, como indicamos al comienzo.

Especialmente, su más fresco libro se distingue por singulares cualidades que las distinguen no solo de la estructura tradicional y clásica, sino que enfatizan en la proyección educativa y cultural de la fábula.

En efecto, se trata de un conjunto de treinta fábulas en prosa, es decir de narraciones en las que, con estilo ágil, sugestivo y creador, el autor crea historias y relatos protagonizados por animales personalizados, es decir de conductas y comportamientos propios de las personas. Entonces es posible apreciar una amplia, animada y coloridas historias protagonizada especialmente por animales comunes y corrientes, protagonistas de divertidas historias, como: “El amor de la madre gallina”, “El perrito de la calle que encontró un hogar”, “El burro que se defendió”, “Las águilas y las cabras monteses”, “El gato que se olvidó”.

Pero también, junto a las figuras tradicionales aparecen las imágenes de animales convencionales, así como sorprendentes historias que reivindican las imágenes de animales casi siempre marginados o ajenos a nuestra realidad común, como: “La serpiente y el alacrán”, “La pequeña rata valiente”, “La jirafita y la estrella mágica”.

En todo caso, también se advierte una ruptura con las fábulas tradicionales en las que son personajes imprescindibles el león y el zorro como realizadores de conductas y actitudes violentas y negativas, por ejemplo.

PROPUESTA INNOVADORA

Aunque el autor no lo declara explícitamente, los relatos de su libro, además del argumento principal o central, se orientan a un claro propósito educativo, no solo de la moraleja, sino de actividades creadoras orientadas a desarrollar el juicio crítico y valorativo, o sencillamente la reflexión trascendente de los lectores; por eso cada fábula proyecta tres tipos de actividades: moraleja, valores y cuestionarios de comprensión lectora. Es, por tanto, un extraordinario aporte literario, educativo y cultural.

EL OASIS DE LA PAZ

Concluimos con un ejemplo: “En un desierto donde todo era seco y sin dolor, un día cayó mucha lluvia. ¡Fue un milagro! Después de algunos días, se formó una gran laguna con plantas y peces.

Los zorros llegaron felices al lugar. Después vinieron muchas aves de colores desde lejos. El desierto, que era triste y vacío, se llenó de alegría y vida.

Por primera vez, zorros y aves vivieron juntos y en paz. Un zorro viejo sonrió y dijo:

—Siempre soñé con este momento… ¡Y llegó!

Las aves cantaban de día y los zorros aullaban de noche con buen augurio; cada cual tenía sus alimentos y compartían el agua y el espacio sin pelear.

Desde entonces, zorros y aves viven como amigos, bajo el mismo cielo”.