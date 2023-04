La séptima edición del Festival de Artes Escénicas de Lima - FAE Lima 2023 se articulará, a partir de la fecha, en torno a tres áreas específicas: FAE Incuba, FAE Forma y FAE Presenta, estructura que permitirá generar espacios dedicados exclusivamente a la formación, capacitación, creación, producción, exhibición y difusión de las artes escénicas, una tarea que busca fortalecer al sector artístico peruano.

Considerada una de las principales plataformas de intercambio entre las artes escénicas y el público, la organización del FAE Lima anuncia esta nueva configuración -basada en seis años de experiencias- para profundizar los conocimientos de artistas, compañías, instituciones y agentes culturales, permitiendo además desarrollar su potencial.

Desde su creación en 2017, el FAE Lima ha presentado más de cien espectáculos en diversas sedes de la capital y ha programado alrededor de 40 eventos de formación académica. La participación del público alcanza a más de 40 mil espectadores, 1,200 especialistas (actuación, dirección, dramaturgia, producción, gestión cultural y técnica) y 155 programadores y conferencistas provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, Corea del Sur, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Para entender el nuevo proceso creativo, FAE Incuba estará enmarcado en la creación y producción de proyectos de artes escénicas, FAE Forma constituirá la capacitación permanente en artes escénicas y FAE Presenta será la etapa de exhibición y difusión de espectáculos.

FAE Incuba

Es el programa de incubación para los proyectos seleccionados de artes escénicas, que contará con el asesoramiento de mentores con perfiles acordes a sus necesidades. Cada proyecto tendrá acceso a un itinerario de formación y consultoría por reconocidos especialistas a nivel nacional y/o internacional. Como resultado final del proceso de incubación, los autores presentarán un work in progress en el marco del FAE Presenta, etapa que iniciará en marzo de 2024.

Los objetivos del FAE Incuba son apoyar y respaldar los procesos de creación y producción de artistas emergentes, incentivar la creación actual (basada en la innovación y el cruce de disciplinas, incluyendo distintas áreas del conocimiento), estimular el trabajo colaborativo y en red, y concretar producciones artísticas de alto nivel con potencial para generar interés en plataformas y circuitos internacionales.

El Dato. La convocatoria para el FAE Incuba de este año ya está abierta. Los interesados pueden conocer las bases y postular ingresando al link https://www.faelima.com/faeincuba/

FAE Forma

Es el espacio de formación para miembros del sector escénico que contará con módulos impartidos por especialistas nacionales y/o internacionales, en formato presencial y virtual.

Tiene como objetivos promover el conocimiento de experiencias y metodologías de creación (guiadas por el diálogo con diferentes artes y campos del saber), fortalecer y generar espacios de debate en el sector (alrededor de la creación y sus implicancias actuales), e incentivar la reflexión sobre la relación entre creación artística y audiencias, comunidades y espacios.

Considerado una importante ventana hacia el mercado internacional, el FAE Lima ha impulsado la difusión de valiosas producciones peruanas en el extranjero. Así tenemos a “Estos pantalones no son mis pantalones”, de la directora Sue Morrison, presente en el Festival Artes Vivas Loja OFF de Ecuador; “Mucho ruido por nada”, dirigida por Chela De Ferrari, invitada al Festival Iberoamericano de Artes Escénicas Mirada (Brasil), Festival Teatro a Mil (Chile) y Loja (Ecuador); y “El apellido comienza conmigo”, de la directora Chaska Mori, programada en el Festival Grec de Barcelona (España), Teatro del Barrio Madrid y el Center Stage de New York y Portland (Estados Unidos).

Asimismo destacan las obras “Ñaña”, dirigida por Claudia Tangoa, que participó con éxito en los festivales internacionales de Santa Cruz (Bolivia), Mirada (Brasil) y Cielos del Infinito (Chile); y “Hamlet”, de la directora Chela De Ferrari, representante del Perú en el Festival Iberoamericano de Artes Escénicas Mirada en Santos, Brasil (2022) y en el Festival Teatro a Mil de Chile (2023).

El FAE Lima es una organización conformada por prestigiosas instituciones artísticas del país: Británico Cultural, Centro Cultural de España en Lima, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, Centro Cultural de la Universidad de Lima, el Gran Teatro Nacional y Teatro La Plaza.

