El artista Fernando Espinoza Nole, con 30 años de experiencia, plasmó una hermosa obra de la Virgen de las Mercedes que le fue entregada al cardenal del Perú, Carlos Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima, quien quedó impresionado por este óleo sobre lienzo, con detalles en pan de oro, hecho con mucho realismo en cuanto a color, luz y expresión.

Fue durante la ceremonia del regreso de la virgen a su Basílica que se presentó con orgullo esta bella obra del talentoso artista, integrante de la Asociación Artística Paita, que fue posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Paita, cuyo alcalde Pedro Cuadros resaltó que “ esta obra es un regalo para Paita, hecha por un hijo de esta tierra, y quedará como símbolo de identidad y unión” .

RELIGIOSIDAD

Fernando Espinoza explicó que “la idea nace del profundo amor y cariño que los paiteños tenemos a “Mamita Meche”, de generación en generación, es por eso motivo que plasmo esta obra artística con cariño para nuestra principal autoridad religiosa”.

Agregó que “para mi tiene un significado muy especial, porque más que una pintura es una expresión de fe y gratitud, me emocioné mucho cuando el cardenal Carlos Castillo la levantó y bendijo al pueblo paiteño y según indicó la guardará en un lugar especial ”.

Asimismo, dejó como mensaje a la feligresía. “Quiero decirle a todos los peruanos, que mantengan siempre viva nuestra fe y tradición. “Mamá meche” es símbolo de amor y esperanza, y a través del arte podemos fortalecer nuestra identidad y transmitirla a las nuevas generaciones”.

DESTACADO

Desde muy joven, a Fernando Espinoza le interesó el arte, desde entonces ha buscado transmitir a través de sus obras la esencia pictórica del puerto de Paita.

Ha participado en la realización de murales, donde cada obra ha sido una oportunidad de crecer y de conectarse con las personas para atraer del arte. “Tengo varias exposiciones en ciudades como Huaraz, Chiclayo, Piura, entre otras”, comentó.